Qual è la città italiana che mette le case abbandonate in vendita a 3 euro Siete alla ricerca di una casa di vacanza in Italia ma non intendete spendere una fortuna? C’è un comune siciliano che ha lanciato un’asta per vendere le abitazioni abbandonate. Il prezzo di partenza? Solo 3 euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Sono diverse le città italiane che negli ultimi anni hanno dovuto fronteggiare un evidente declino demografico: complice il fatto che nel post pandemia è aumentato ancora di più l'esodo verso le grandi metropoli, le piccole cittadine si sono ritrovate quasi completamente svuotate. I governi locali, però, hanno lanciato diversi progetti per attirare nuovi residenti e alcuni di questi hanno raggiunto degli incredibili risultati. È il caso di Sambuca, un comune in provincia di Agrigento, Sicilia, che ha messo in vendita gli edifici abbandonati a prezzi stracciati. Dopo il successo delle svendite immobiliari del 2019 e del 2021, ora si prepara a mettere all'asta un terzo lotto di abitazioni. Il prezzo di partenza? 3 euro.

Tutti i dettagli del progetto anti-spopolamento

Nel piccolo borgo di Sambuca, Agrigento, è stato approvato un bando per combattere lo spopolamento, di cosa si tratta? Di un'iniziativa sostenuta dal comune locale, che ha indetto un'asta per mettere in vendita le case abbandonate a partire da 3 euro. Non sorprende che siano moltissimi i potenziali acquirenti che stanno organizzando dei viaggi in Sicilia proprio per visitare le 12 abitazioni scelte per il progetto. Si tratta di appartamenti situati nell'antico quartiere saraceno, si estendono su 50/80 mq e sono distribuite su 2 o tre piani. Sono strutturalmente stabili ma necessitano di una totale ristrutturazione. Il sindaco Giuseppe Cacioppo ha dichiarato: "Gli stranieri si affollano per comprare le nostre case, finora è stato un successo. Probabilmente ci saranno altre vendite anche nei prossimi anni".

Le regole da rispettare per acquistare una casa a 3 euro

Le aste precedenti che hanno visto protagoniste proprio altre case di Sambuca hanno ottenuto un incredibile successo, basti pensare al fatto che hanno attirato potenziali acquirenti da ogni parti del mondo, addirittura dal Medio Oriente. Le conseguenze? L'economia locale è letteralmente rinata con un afflusso di 20 milioni di euro ogni anno. In molti hanno trasformato le abitazioni in b&b, altri hanno aperto negozi, altri ancora hanno restaurato completamente gli ambienti, trasformandoli in gioiellini di design: fino ad ora sono state vendute ben 250 case e il numero sembra essere destinato ad aumentare. L'unica regola da rispettare? Gli acquirenti devono completare i lavori di ristrutturazione entro 3 anni, altrimenti rischiano di perdere la garanzia del deposito.