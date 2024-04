video suggerito

Perché a Baltimora è possibile acquistare una casa a meno di 1 euro Il mercato immobiliare italiano è diventato ormai troppo oneroso? È arrivato il momento di volare a Baltimora, dove è stato lanciato un’iniziativa statale che prevede la vendita delle case a 1 euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Il mercato immobiliare italiano è diventato ormai troppo oneroso per voi tra prezzi delle abitazioni alle stelle e tassi dei mutui in aumento? È arrivato il momento di volare a Baltimora, la cittadina nello stato del Maryland, Stati Uniti, dove le case vengono vendute a meno di un euro. Non si tratta di una truffa o di un'iniziativa volta a ripopolare dei quartieri abbandonati, il governo ha messo in atto un progetto per riqualificare una zona ormai pervasa da un elevato tasso di criminalità e degrado urbano. Ecco cosa bisogna fare per acquistare una delle proprietà sfitte presenti.

Il programma di riqualificazione immobiliare

Si chiama BuyIntoBmore ed è il progetto immobiliare lanciato a Baltimora per riqualificare il territorio. A sostenerlo è il sindaco Brandon Scott, che ispirandosi al famoso programma “dollar house” che prese forma nella Baltimora degli anni '70, ora vuole ristrutturare e modernizzare alcuni immobili semi-abbandonati nella zona del porto, dove qualche settimana fa è crollato il ponte Francis Scott Key per l'impatto con una nave cargo in transito. Sono più di 15.000 le abitazioni non abitate in città ma per il momento solo 200 di queste sono state inserite all'interno del programma di "prezzi fissi" e possono essere acquistate a meno di un euro da versare al momento della compravendita.

I requisiti per acquistare le case a 1 euro

Per le organizzazioni no profit e le imprese di costruzione con meno di 50 dipendenti il prezzo fisso è di 1.000 dollari, mentre si sale a 3.000 per chi ha più impiegati. L'assegnazione delle case a 1 euro ai singoli acquirenti privati prevede invece un'unica regola: disporre di almeno 90.000 dollari da usare per la ristrutturazione di palazzi e condomini fatiscenti. Chi compra l'immobile, inoltre, ha l'obbligo di trasferirsi entro un anno e di rimanere nell'abitazione per almeno 5 anni. Naturalmente verrà data priorità ai residenti in città, avranno la possibilità di fare un'offerta con 90 giorni di anticipo rispetto a tutti gli altri. La speranza è che si riesca a riqualificare una zona abbandonata al più totale degrado e ridistribuire le proprietà abbandonate.