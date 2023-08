In un anno gli affitti di Milano sono cresciuti al doppio della velocità di Roma I canoni del capoluogo lombardo crescono in un anno del 10 per cento, ossia il doppio rispetto a quelli di Roma (+5 per cento). E mentre gli affitti milanesi si attestano a oltre 22 euro al metro quadro di media, quelli capitolini si fermano a 15 euro. In crescita il quartiere di Rogoredo.

Che i prezzi degli affitti di Milano corrano ormai all'impazzata, ormai, quasi non fa più notizia. Ma un dato, in questa fuga che stacca di netto la media del mercato immobiliare italiano, spicca ancora: secondo gli ultimi dati a disposizione, i canoni del capoluogo lombardo crescono del 10 per cento, ossia il doppio rispetto a quelli di Roma (+5 per cento).

I costi delle case a Milano e a Roma

A decretarlo è uno studio dell'osservatorio di Immobiliare.it, che ancora una volta fotografa il panorama immobiliare meneghino. Stando a quanto emerge da questi dati, i prezzi di vendita a Milano hanno toccato la media di 5.270 euro al metro quadro, in rialzo dello 0,3 per cento rispetto all’ultimo mese (+5,4 per cento su base annua), mentre a Roma si sono assestati sui 3.336 euro al metro quadro (in perdita del -0,1 per cento nell’ultimo mese, ma anche rispetto a 12 mesi fa).

Allo stesso tempo, gli affitti milanesi si attestano a 22,1 euro al metro quadro di media, mentre quelli capitolini si fermano "solo" a 15 euro al metro quadro. In entrambi i casi si osserva comunque un incremento di circa mezzo punto percentuale sul mese, anche se crescono di più su base annua: appunto, +10 per cento a Milano e +5 per cento a Roma.

Leggi anche Un anno fa veniva ritrovato il corpo di Diana Pifferi, abbandonata in casa dalla madre e morta di stenti

I quartieri in crescita a Milano

Nel frattempo, mentre (ovviamente) il quartiere più costoso di Milano resta saldamente quello del centro storico, dove la media degli affitti supera infatti i 30 euro al metro quadro, alzano pian piano la testa anche le zone più periferiche della città. Tra tutte, l’area di Bisceglie, Baggio, Olmi è la più economica (con una media di affitto di 15,9 euro al metro quadro) ma anche quella che registra la maggiore crescita: +21,3 per cento. Sul podio anche Cimiano, Crescenzago, Adriano con un incremento del 21 per cento.

Per quanto riguarda il costo degli immobili in vendita, invece, a segnare l'exploit è il quartiere Corvetto-Rogoredo, che registra il +10,7 per cento in un solo anno (+1,5 per cento sul mese) e tocca così quota 3.980 euro al metro quadro di media.