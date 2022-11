La via più cara d’Europa si trova a Milano: gli affitti toccano i 15mila euro al metro quadrato Sarebbe via Monte Napoleone la strada più cara in Europa: la via meneghina si trova al terzo posto nella classifica globale.

La classifica stilata dal report "Main Streets Across the Word", creata dalla società immobiliare americana Cushman&Wakefield, inserisce una via della città di Milano tra le più costose del mondo. Sulla base del report, si troverebbe al terzo posto in quella globale e al primo sia in quella italiana che europea.

Stiamo parlando proprio di via Monte Napoleone, la famosa via della moda e dello shopping di lusso del capoluogo meneghino. La strada milanese si posiziona al terzo posto nella classifica mondiale. Prima di essa, ci sono la Fifth Avenue di New York – posizionata al primo posto – e la Tsim Sha Tsui di Hong Kong che invece si trova al secondo posto.

Quanto costa un affitto in via Monte Napoleone a Milano

Il report è stato elaborato tenendo conto degli affitti e dei listini della merce in vendita nei negozi. In via Monte Napoleone, secondo la classifica, il canone medio è di 14.547 euro al metro quadro l'anno mentre nella via newyorkese è di 21.076 euro al metro quadro e nella Tsim Sha Tsui è di 15.134 euro al metro quadro.

Secondo la classifica, il quadrilatero della moda milanese è tra i posti più costosi del mondo. Non solo. La via meneghina è al primo posto in Europa e in Italia: solo al quarto posto troviamo la New Bond Street di Londra mentre al quinto l'Avenue des Champs-Élysées di Parigi.

A impattare sul calo degli affitti è stata soprattutto la pandemia da Covid-19: in Inghilterra e Francia si è registrato un calo del 28 per cento. Solo nel 2022, gli acquisti sono tornati ad aumentare grazie soprattutto alla ripresa del settore del turismo e del commercio.