Oktoberfest a Monaco di Baviera: quando è la festa della birra dove ci si veste in abiti tradizionali Volge al termine l’Oktoberfest a Monaco di Baviera, ma c’è ancora qualche giorno a disposizione per immergersi nel clima di festa della città.

Ogni anno in questo periodo Monaco di Baviera diventa la meta di turisti provenienti da ogni parte d'Europa, attirati in città da un famoso festival popolare antichissimo: l'Oktoberfest. Si è recata alla festa tradizionale bavarese anche Ilary Blasi, che sta partecipando assieme al fidanzato Bastian Muller e ad alcuni amici. L'evento volge al termine, ma c'è ancora qualche giorno a disposizione per godere di tutte le attrazioni e immergersi nel clima festoso, tra stand, cibo tipico locale, musica dal vivo. L'atmosfera ha contagiato molte altre città al di fuori della Germania, dove vengono organizzati eventi simili, ispirati all'originale bavarese.

L'Oktoberfest di Monaco

La festa bavarese è iniziata il 16 settembre e andrà avanti fino al 3 ottobre. Da anni ci sono alcuni rituali che vengono ripetuti in modo standard, che danno alla festa solidità e continuità. È immancabile, ad esempio, la presenza del sindaco nel giorno inaugurale: spetta a lui dare il via ufficiale al festival. La cerimonia di stappo della prima botte di birra viene addirittura trasmessa in diretta televisiva, accompagnata dalla tradizionale processione.

Il tutto si svolge in un'area chiamata "prato di Teresa" (Theresienwiese) allestita per l'occasione con giostre, una ruota panoramica, stand che servono cibo e birra (in boccali da un litro) con l'accompagnamento di musica dal vivo. Gli stand prendono il nome di "festzelte".

Quelli più grandi servono le sei marche di birra storiche di Monaco di Baviera: Paulaner, Spaten, Hofbräu, Hacker-Pschorr, Augustiner e Löwenbräu. A questi tendoni principali si affiancano quelli più piccoli. Il primo Oktoberfest a Monaco di Baviera risale al 1810 e anno dopo anno si è ingrandito sempre più acquistando fama internazionale. La festa moderna, a differenza di quella originale, non prevede più per esempio la corsa dei cavalli.

Molto più di una festa della birra: il dress code

La birra è sicuramente una grande protagonista della festa, che in realtà celebra la cultura locale in modi diversi. Per i partecipanti è una sorta di dovere presenziare indossando gli abiti tipici del posto. Lo fanno anche i turisti, affascinati da questo rituale. Le donne indossano il dirndl: l'abito tirolese è composto da gonna lunga, camicetta, grembiule, corpetto. Gli uomini, invece, sfoggiano i lederhosen, i pantaloni di pelle con o senza bretelle abbinati a camicia