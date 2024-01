Diletta Leotta indossa l’abito tradizionale tirolese alla festa della salsiccia in Austria Diletta Leotta e Loris Karius hanno partecipato alla Festa della salsiccia in Austria: hanno rispettato la tradizione indossando caratteristici abiti tirolesi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Diletta Leotta per festeggiare i 5 mesi della piccola Aria, si sta godendo i paesaggi innevati dell'Austria. Con lei ci sono il compagno Loris Karius e le nonne della bambina: sia Ofelia Castorina (la madre della conduttrice) che Christine Karius (madre del calciatore). La famiglia ha scelto di trascorrere qualche giorno di relax a Kitzbühel, vicino a Innsbruck. I neo genitori ne hanno approfittato per divertirsi sulle piste da sci e per immergersi nella festosa atmosfera del Weißwurstel party, letteralmente la "festa della salsiccia bianca", una manifestazione antichissima a cui si partecipa con gli abiti della tradizione tirolese.

Che cos'è il dirndl

Il dirndl indica un abito tirolese nato come uniforme per le serve austriache delle fattorie nel XIX secolo e diventato intorno al 1870 un capo molto apprezzato dalle donne dei ceti più abbienti, considerato d'alta moda. Viene usato oggi come costume per particolari ricorrenze e occasioni di festa in Germania, Baviera, Austria ma anche Alto Adige (come l'Oktoberfest o il Weißwurstparty).

Ne esistono sia versioni che rispettano molto i modelli originali, sia varianti più moderne e appariscenti, in colori sgargianti. Di base, il dirndl si compone di guêpière, camicetta con scollatura profonda, ampia gonna a vita alta, corpetto e grembiule. Diletta Leotta lo ha indossato al Weißwurstel party: come lei, anche il compagno era in abito tradizionale locale.

Il look di Diletta Leotta e loris Karius

La coppia non si è sottratta alla tradizione locale, che impone di indossare gli abiti originali tirolesi nelle occasioni di festa. Difatti il calciatore ha preso parte alla festa della salsiccia con camicia bianca, gilet e giacca di velluto, pantaloni corti fino al ginocchio. Dirndl per la conduttrice di DAZN.

Abito Giacomelli

Diletta Leotta ha sfoggiato un abito rosa con ampia scollatura e fiocco in vita, bordo di velluto cucito a mano, grembiule di seta. È firmato Giacomelli e costa 1349 euro. Lo ha abbinato a una camicetta bianca dello stesso brand: sul sito ufficiale costa 98 euro. In queste vesti non li avevamo davvero mai visti, abituati all'uniforme sportiva di lui e agli outfit trendy di lei, sempre al passo con le tendenze del momento.