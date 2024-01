Diletta Leotta, la dolce foto di famiglia sulla neve con Loris Karius e la piccola Aria Diletta Leotta si sta godendo un po’ di relax sulla neve con il compagno Loris Karius e la figlia Aria: sui social ha condiviso un tenero scatto di famiglia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Diletta Leotta, Loris Karius e la piccola Aria

Diletta Leotta sta trascorrendo qualche giorno in montagna con la famiglia a Kitzbühel, una città vicino Innsbruck, nel Tirolo. La conduttrice di DAZN si è concessa un po' di relax dal lavoro insieme al compagno Loris Karius e alla figlia Aria, nata cinque mesi fa. Tra passeggiate sulla neve e viste magiche, ha postato qualche momento della vacanza sul suo profilo social.

Una foto di Diletta Leotta postata su Instagram

Il look in montagna di Diletta Leotta

Diletta Leotta ha portato la figlia Aria in montagna. La conduttrice ha preso una pausa di qualche giorno dai campi di calcio per dedicarsi alla famiglia e godersi la magia dell'inverno. Su Instagram, poi, ha postato un tenero scatto con tutta la famiglia durante una passeggiata sulla neve. Leotta indossa un morbido cappotto beige che si abbina alla tutina teddy della piccola Aria. Il resto dell'outfit è semplice e ideale per una gita invernale in montagna: jeans leggermente oversized e stivaletti neri. Nella foto è possibile riconoscere la splendida baby Birkin grigia, la celebre borsa di Hermès in formato mini. Un modello davvero raro che viene venduto a circa 20mila euro sul web.

La foto di famiglia postata da Diletta Leotta

Durante la vacanza in montagna non può mancare il piccolo Lillo, il cane di Diletta Leotta che completa il ritratto di famiglia. Il fedelissimo volpino è protagonista involontario anche di diversi episodi del podcast Mamma Dilettante, facendo capolino durante la registrazione delle puntate.