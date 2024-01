Diletta Leotta in montagna veste griffata: la sua tuta da neve total black costa quasi 4mila euro Diletta Leotta sta trascorrendo una vacanza in montagna con Loris Karius e Aria e sembra non avere alcuna intenzione di rinunciare allo stile: ecco cosa ha indossato per sciare ad alta quota. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Diletta Leotta ha organizzato una vacanza in famiglia all'insegna del relax dopo aver trascorso lo scorso weekend in trasferta in Spagna. Si è riunita al fidanzato Loris Karius con la piccola Aria ed è volata a Kitzbühel, una piccola città alpina vicino Innsbruck, nel Tirolo, dove sta trascorrendo le giornate tra paesaggi innevati e suggestivi rifugi. Complici le temperature vicine alle zero e la sua passione per gli sci, ha lasciato a Milano i minidress e le tutine da catwoman, ha portato con lei solo capi in tessuto tecnico perfetti per la montagna. Non per questo, però, ha rinunciato allo stile, anzi, ha puntato tutto sulle sue tanto amate griffe: ecco cosa ha indossato.

Lo stile di Diletta Leotta in montagna

Le vacanze in montagna di Diletta Leotta sono cominciate da poco più di 24 ore ma, nonostante ciò, ha già dimostrato di vantare un armadio da sogno. Ieri aveva affrontato il freddo australiano con un completo caratterizzato da pantaloni bianchi e bomber multicolor, entrambi griffati e in tessuto tecnico, oggi invece ha cambiato radicalmente stile. Niente più tinte accese e vitaminiche, si è trasformata in una regina delle nevi dark con una tuta da sci destinata a diventare l'oggetto del desiderio dei fashion addicted. Il motivo? Si tratta di una vera e propria "chicca glamour" che fa parte della Linea Rossa di Prada, quella che la Maison ha pensato proprio per gli amanti della neve.

Diletta Leotta in Prada

La tuta dark di Diletta Leotta

La tuta da sci di Prada indossata da Diletta è in Extreme-Tex stretch, un tessuto innovativo creato dalla Maison per coniugare tecnologie tecniche all'avanguardia ed ecosostenibilità. Resistente all'acqua e al vento, il capo è imbottito di piume d'oca e garantisce una naturale termoregolazione.

Leggi anche Diletta Leotta a Dubai con la borsa di lusso: la mini bag costa quasi 30mila euro

La tuta da sci della Linea Rossa di Prada

Ha il collo in piedi, le maniche lunghe, la zip sul davanti e l'iconica etichetta in lattice rosso sul petto, ormai diventata il simbolo della griffe. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale di Prada viene venduta a 3.750 euro ma garantisce comodità e calore anche ad alta quota. Insomma, a quanto pare Diletta non riesce proprio a rinunciare alla sua passione per la moda, anzi, detta è capace di dettare legge in fatto di stile anche sulla neve.

Diletta Leotta sulla neve