Diletta Leotta tra piume e collant: in inverno il cardigan si abbina ai micro shorts Diletta Leotta continua a lavorare a pieno ritmo in queste settimane che precedono il Natale. Nelle ultime ore è diventata protagonista di uno shooting fashion all’insegna dello stile dark: ecco cosa ha indossato.

Diletta Leotta si prepara al suo primo Natale da mamma e non potrebbe sentirsi più emozionata. Nonostante ami trascorrere queste settimane che precedono le feste tra mattinate casalinghe "in famiglia" e vacanze all'insegna del relax con la piccola Aria, sembra non aver alcuna intenzione di rinunciare al lavoro. Oltre a essere ogni settimana in uno stadio italiano diverso per seguire la Serie A con Dazn, spesso diventa anche protagonista di esclusivi shooting fashion. È proprio quanto capitato nelle ultime ore, quando sui social si è mostrata in una esuberante versione dark: ecco il look sensuale e glamour da imitare assolutamente durante l'inverno.

Diletta Leotta in total black

Come ha trascorso il sabato Diletta Leotta? Alle prese con un servizio fotografico all'insegna del glamour del quale ha anticipato qualche scatto sui social. Niente rosso, sparkling o stampe natalizie, a pochi giorni dall'inizio delle feste la conduttrice ha preferito l'eleganza senza tempo del nero ma con un tocco di sensualità.

Diletta Leotta in Abse-èl

Ha sfoggiato un outfit della collezione Autunno/Inverno 2023-24 di Abse-èl, il cui capo chiave è un cardigan crop caratterizzato da maxi bottoni gioiello e una cascata di esuberanti piume dark sia sui polsini che sulle spalle. Diletta lo ha portato sbottonato sul décolleté, creando un audace effetto vedo-non vedo con le piume che le cadevano sul seno.

Abse-èl, collezione Fall/Winter 2023-24

I micro shorts di Diletta Leotta

Fotografata comodamente seduta su una maxi poltrona di pelle marrone, Diletta Leotta ha lasciato in vista le gambe, esaltate da un paio di collant neri velati, uno dei must-have di stagione. La cosa particolare è che ha detto no alle classiche minigonne, ha preferito abbinare il cardigan piumato a un paio di micro shorts sempre di Abse-èl, un modello fasciante, sgambato e a vita alta che a primo impatto sembra essere una semplice culotte intima. Capelli sciolti e ondulati, make-up nude e fare da diva: grazie alla conduttrice di Dazn i micro shorts che da qualche tempo a questa parte spopolano tra le star riusciranno a conquistare anche le persone nella "vita reale"?