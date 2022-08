Notte di San Lorenzo: le migliori case trasparenti dove guardare le stelle cadenti Nella notte di San Lorenzo preparatevi ad assistere ancora una volta allo spettacolare fenomeno delle stelle cadenti. Ammirarle da una delle cupole trasparenti in giro per il mondo renderà la serata ancora più speciale.

A cura di Clara Salzano

La notte di San Lorenzo da una cupola sotto il cielo stellato, con Airbnb

La notte di San Lorenzo si celebra il 10 agosto ed è considerata la notte migliore per ammirare le famose “lacrime di San Lorenzo”, le più belle meteore dell’anno. È ad agosto infatti che si verifica l'evento associato al magnifico sciame meteorico delle Perseidi. Nel 2022 il culmine del fenomeno, il più atteso dagli appassionati di stelle cadenti e dai più romantici, sarà raggiunto nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 agosto. Siete dunque ancora in tempo per organizzare una fuga in una delle migliori cupole trasparenti da cui ammirare il cielo stellato.

Il cielo stellato da una cupola trasparente in Norvegia

Con il picco atteso il giorno 13 agosto 2022, preparatevi ad assistere ancora una volta allo spettacolare fenomeno delle Perseidi per sognare ed esprimere i propri desideri. Così Airbnb ha introdotto una nuova categoria “cupole” per permettere di trascorrere una serata all’aria aperta con la propria dolce metà, ma anche con amici e famiglia, e rivolgere lo sguardo all'insù. Queste strutture a forma di cupola, completamente o parzialmente trasparenti, sono ideali per assistere allo spettacolo delle stelle cadenti anche stando comodamente sdraiati sul letto. Dall'Italia all'Islanda scopriamo una selezione di cupole per la notte di San Lorenzo.

Guardare costellazioni e sciami di Perseidi, a occhio nudo o con il telescopio, è sempre un'esperienza magnifica e appagante. Guardare l'immensità che ci sovrasta può far viaggiare con la mente e sognare ad occhi aperti, soprattutto ad agosto, quando il fenomeno delle stelle cadenti è visibile spesso ovunque. Non c'è notte più romantica di quella di San Lorenzo in cui meravigliose scie luminose attraversano il firmamento e la serata può essere più speciale all'interno di una delle cupole trasparenti nel mondo da cui ammirare il cielo stellato.