Sabrina Ferilli con i copricapezzoli a forma di stelle: in pizzo trasparente è regina di sensualità Sabrina Ferilli è diventata protagonista di un servizio fotografico pubblicato su the1989 e per l’occasione ha lasciato libero sfogo al suo lato più sensuale. In un sinuoso abito di pizzo trasparente con dei copricapezzoli a forma di stelle si è lasciata immortalare dal fotografo delle rockstar.

A cura di Valeria Paglionico

Sabrina Ferilli è una delle regine della tv italiana, attualmente è impegnata con Amici di Maria De Filippi, il talent in cui ricopre i panni di giudice, e ogni settimana la vediamo sul palco tra tubini floreali e abiti bon-ton. Ormai da anni ha detto addio agli eccessi in fatto di stile, preferendo sempre dei look semplici ma sofisticati. Nelle ultime ore, però, è tornata a incantare i fan con il suo lato più sensuale, dando prova di non aver perso lo "smalto" nonostante il tempo che passa. Ha posato in una versione super provocante per the1989 e a 57 anni ha dimostrato di essere ancora un sex symbol.

Sabrina Ferilli immortalata dal fotografo delle rockstar

Sabrina Ferilli ha posato per the1989 e ha rivelato il suo lato più sensuale. A immortalarla è stato il fotografo delle rockstar Brad Elterman, che è riuscito a trasformarla in una diva senza tempo, nel simbolo della Dolce vita romana. Niente più tubini e abiti bon-ton, questa volta l'attrice ha osato con trasparenze ed effetto vedo-non vedo, dando prova di non avere nulla da invidiare alle giovanissime. Non sorprende che per un "cambio di rotta" tanto drastico si sia affidata a Ramona Tabita, la stylist rivelazione degli ultimi anni, colei che fino a qualche giorno fa ha seguito Elodie, facendole mettere in atto una vera e propria icona fashion.

Chi ha firmato l'abito di pizzo di Sabrina Gerilli

Per lo shooting Superstars: I miss the Dolce Vita Sabrina Ferilli ha puntato tutto sull'audacia di Gucci, sfoggiando un lungo abito di pizzo color cipria completamente trasparente che lascia intravedere la silhouette. Si tratta di un modello con le maniche lunghe e a palloncino e la gonna svasata con l'orlo di velluto bordeaux, la cui particolarità sta nei copricapezzoli a forma di stelle nere piazzati sul décolleté. Per completare il tutto l'attrice ha sfoggiato un paio di guantini di raso rosa shocking, delle maxi zeppe pitonate (le stesse di Emma Marrone a Sanremo) e una coroncina tempestata di cristalli. Sabrina potrà pure aver raggiunto i 57 anni ma a quanto pare non ha perso l'innata sensualità: il suo ultimo servizio fotografico potrebbe essere rinominato "La grande bellezza".