Sabrina Ferilli ad Amici è primaverile col tubino a fiori (ma nel backstage indossa le sneakers) Sabrina Ferilli è tra le grandi protagoniste di Amici di Maria De Filippi, dove in occasione della terza puntata ha sfoggiato un look perfetto per la primavera. Ha abbinato il tubino a fiori a un paio di tacchi total white, anche se non ha avuto paura di mostrarsi nel backstage con indosso…le sneakers.

A cura di Valeria Paglionico

È partita una nuova edizione di Amici di Maria De Filippi e, a prova del fatto che "squadra vincente non si cambia", la conduttrice ha riconfermato la sua squadra di professori e giudici. Sabrina Ferilli è ancora una volta tra le protagoniste del programma, insieme ad Emanuele Filiberto, Stefano De Martino e Stash commenta le esibizioni dei ragazzi in gara. Sul palco appare sempre elegante e glamour ma è durante la terza puntata che ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Con il suo abito a fiori ha portato un tocco di primavera in studio (e sui social ha rivelato un dettaglio nascosto nel suo outfit).

Sabrina Ferilli a fiori ad Amici

Il look a fiori di Sabrina Ferilli ad Amici

Sabrina Ferilli cura sempre i suoi look nei minimi dettagli quando partecipa ad Amici e anche durante la terza puntata non è stata da meno. L'attrice ha scelto un outfit tipicamente primaverile con un abito a tubino floreale a fondo nero ma con delle margheritine lilla, per la precisione un modello drappeggiato all-over, con la gonna al ginocchio, le maniche a tre quarti e una generosa scollatura a V che ha messo in risalto il décolleté. Per completare il tutto ha scelto un paio di pumps col tacco a spillo in total white e ha poi tenuto i capelli sciolti e leggermente ondulati come al solito. In quante prenderanno ispirazione da lei per la bella stagione?

Sabrina Ferilli con Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto

Sabrina Ferilli si cambia le scarpe nel backstage

Stash non ha partecipato alla terza puntata di Amici a causa del Covid ma i suoi colleghi non hanno potuto fare a meno di rivolgergli un pensiero, augurandogli di guarire presto. Sabrina Ferilli, in particolare, ha improvvisato un balletto per lui nel backstage, mostrandosi vestita di tutto punto poco prima della diretta ma con le sneakers al posto dei tacchi. Ha indossato un modello a stivaletto-calza, con la suola doppia in total white e la parte elastica in total black. La cosa particolare è che ha indossato le scarpe comode fino a qualche minuto prima dell'ingresso sul palco, rivelando così qual è il suo segreto per non soffrire di mal di piedi durante la diretta.