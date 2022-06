Bella Hadid in versione dominatrice: il body trasparente ha le stelle sui capezzoli Nella nuova campagna di Mugler Bella Hadid “si sdoppia”: posa in versione bionda e poi mora con body intrecciati e trasparenti.

A cura di Beatrice Manca

Bella Hadid ha una gemella bionda e no, non stiamo parlando della sorella Gigi. La top model ha pubblicato su Instagram un breve video in cui posa con un sensuale body trasparente insieme al…suo doppio: si tratta ovviamente di un effetto cinematografico, ma il risultato è di vero impatto. Una bionda e una mora, le due Bella Hadid indossano i body dell'ultima collezione di Mugler. Gli scatti appartengono infatti alla nuova campagna pubblicitaria, che include anche star del calibro di Chloe Sevigny e Lourdes Leon Ciccone, la figlia di Madonna, che sfoggia una versione "bondage" dell'iconico body nude della madre.

Il nude look di Bella Hadid

Avevamo lasciato Bella Hadid in versione "appena scesa dal letto", con un selfie senza make up, e la ritroviamo come una dominatrice. Nella nuova campagna Mugler Bella Hadid è più audace e sensuale che mai: posa sul cofano di una macchina con un body trasparente sgambatissimo e solo due "stelle" di stoffa a coprirle il seno. Sui fianchi è drappeggiato un pareo nero semitrasparente e il look è completato da una coda di capelli lunghissima con le extension color platino. Nel frattempo il suo "doppio" con i capelli scuri posa con un body intrecciato sul corpo e profondi tagli cut out che mostrano i fianchi e i glutei.

Tutte le star della campagna di Mugler

La collezione Primavera/Estate 2022 di Mugler è stata presentata con una campagna spettacolare: un vero e proprio inno alla femminilità senza barriere e senza tabù. Gli spot girati dal team creativo di Torso hanno coinvolto star del calibro di Amber Valletta e Chloe Sevigny, l'it girl per definizione, che dopo il matrimonio è tornata sul set più sensuale che mai. Tra le star reclutate da Mugler ci sono anche Megan Thee Stallion, Shalom Harlow e Lourdes Leon Ciccone. Si preannuncia un'estate ad alto tasso di sensualità!