Bella Hadid senza trucco, le foto appena uscita dal letto: “Puramente me” Bella Hadid ha seguito la mania dei selfie senza trucco e sui social ha postato degli adorabili scatti acqua e sapone. Ecco com’è la modella al naturale senza filtri e senza artifici.

A cura di Valeria Paglionico

Con l'avvento dei social le star hanno ormai detto addio alla loro "aura di perfezione" e sempre più spesso si mostrano con orgoglio in versione acqua e sapone. Complice il fatto che documentano regolarmente la quotidianità con video, foto e Stories, capita che si lascino immortalare poco prima di andare a dormire oppure subito dopo la doccia, ovvero quando il make-up non è assolutamente curato nei minimi dettagli. Non sorprende, dunque, che sia nata una vera e propria mania per i selfie senza trucco, capaci di dimostrare a tutti che si vanta una bellezza naturale al 100%. L'ultima a non aver resistito al trend è stata Bella Hadid: ecco com'è la modella senza filtri e senza artifici.

Bella Hadid, com'è la modella senza make-up

Al motto di "Puramente me… appena uscita dal letto", Bella Hadid si è lasciata fotografare poco dopo il risveglio sullo sfondo di un meraviglioso panorama balneare. Il dettaglio che più di tutti ha attirato le attenzioni dei fan? Ha i capelli ancora spettinati e sul viso non porta neppure un filo di trucco. Niente eye-liner, fondotinta o rossetto, la modella è completamente acqua e sapone. Nonostante ciò, complice anche l'abbronzatura sulle guance, è assolutamente meravigliosa e non si può fare a meno di rimanere impressionati di fronte i suoi profondi occhi verdi.

Bella Hadid al naturale in total white

Il look total white di Bella Hadid

Sebbene sia appena uscita dal letto, Bella Hadid ha trovato il tempo per togliere il pigiama e indossare un look glamour. Sarà perché voleva realizzare uno shooting "al naturale" o perché semplicemente si era già alzata da diverso tempo, ma la cosa certa è che ha sfoggiato un abito midi in total white, un modello sinuoso con la gonna svasata, un profondo scollo a V abbottonato dietro al collo e una decorazione di paillettes in tinta sul davanti. Bracciali d'oro al braccio e piedi nudi: la Hadid è una vera e propria dea anche "al naturale".