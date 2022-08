Yolanda Hadid osa con la giacca senza reggiseno: a 58 anni la mamma di Gigi e Bella è icona di bellezza Yolanda Hadid, la mamma delle sorelle Gigi e Bella, ha 58 anni ma non sente affatto il peso del tempo che passa. Lo ha dimostrato sui social, dove non ha avuto paura di osare indossando la giacca senza reggiseno.

A cura di Valeria Paglionico

Foto di Philippe Vogelenzang

Yolanda Hadid è la mamma di due delle modelle più famose al mondo, Bella e Gigi Hadid, ma la cosa che in pochi sanno è che anche lei è stata top model per circa 15 anni. Una volta abbandonato il fashion system non ha detto addio al mondo dello spettacolo, anzi, è diventata blogger, influencer, imprenditrice, nonché manager delle sue figlie. Da qualche anno a questa parte ha inoltre conquistato anche la tv, è al timone della versione olandese di Next Top Model, il programma dedicato alla moda di cui proprio nelle ultime ore ha annunciato il ritorno con una nuova stagione. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di stile?

Yolanda Hadid, il look per il ritorno al lavoro

L'estate volge al termine e sono molte le star che dopo mesi di vacanza si preparano per il ritorno alla normale quotidianità. Yolanda Hadid è tra queste e, sebbene l'addio alle vacanze sia davvero difficile da affrontare praticamente per tutti, lei è andata in controtendenza e ha dichiarato di essersi sentita davvero entusiasta dopo aver ricominciato a lavorare. Sui social ha annunciato che presto tornerà in tv con Next Top Model e lo ha fatto con alcuni scatti all'insegna della sensualità e del glamour. La mamma di Gigi e Bella ha indossato il blazer senza reggiseno, dando prova di non sentire affatto il peso del tempo che passa.

Yolanda Hadid fotografata da Philippe Vogelenzang

Yolanda Hadid, icona di bellezza senza tempo

La mamma delle Hadid si è lasciata immortalare dal fotografo Philippe Vogelenzang, che ha realizzato per lei due diversi scatti iper sensuali. Nel primo Yolanda indossa una giacca oversize nera, la porta sbottonata e poggiata sulle spalle, senza pantaloni e senza reggiseno, lasciando così le gambe e il décolleté in vista. Nella seconda foto ha puntato sul total white con un completo mannish ma anche in questo caso ha sfoggiato il blazer senza intimo. Chi direbbe che la ex top model ha 58 anni? A quanto pare ha mantenuto intatta il suo iconico splendore e continua a essere un'indiscussa icona di bellezza.