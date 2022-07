Bella Hadid in topless senza trucco: per la foto nuda non rinuncia al bracciale prezioso Bella Hadid è un’indiscussa icona di stile e sui social non perde occasione per provocare i fan. Di recente, ad esempio, ha posato in topless, sfidando la censura coprendosi i capezzoli con un effetto grafico. Il dettaglio che non è passato inosservato? Non ha rinunciato al bracciale di lusso.

A cura di Valeria Paglionico

Bella Hadid è un'indiscussa icona di bellezza e di stile e lo dimostra ogni volta che calca una passerella internazionale, incantando tutti con la sua falcata e col suo innato fascino. Sui social è molto attiva e non esita a documentare ogni dettaglio della sua quotidianità, dai traguardi professionali alle foto realizzate nel backstage degli shooting. È stato però solo di recente che ha dato il meglio di lei in fatto di sensualità condividendo un provocante selfie in topless e senza trucco. Il dettaglio che non è passato inosservato? La modella non ha rinunciato al lusso ed è apparsa nuda con indosso solo un bracciale griffato che vale una fortuna.

Bella Hadid sfida la censura

Sono ormai lontani i tempi in cui il topless veniva considerato qualcosa di scandaloso, le star hanno sdoganato la mania del no-bra, non esitando a posare senza veli per degli scatti social. L'unico piccolo "inconveniente"? Esistono delle precise regole imposte da Instagram in tema di nudità ed è per questo che il più delle volte trovano i rimedi più svariati per coprire i capezzoli. Anche Bella Hadid lo ha fatto: oltre a tenere una delle due braccia sul décolleté, ha anche aggiunto un effetto grafico, così da evitare qualsiasi segnalazione. La modella ha inoltre rinunciato al trucco, dando prova di essere assolutamente meravigliosa anche al naturale.

Juste un clou di Cartier

Bella Hadid, quanto vale il bracciale chiodo

Al di là del viso senza trucco e dell'assenza di vestiti, c'è un altro dettaglio che ha attirato le attenzioni del pubblico nel selfie in topless di Bella Hadid. La modella non ha rinunciato al lusso e ha indossato solo dei gioielli scintillanti e preziosi. A spiccare è soprattutto il bracciale a forma di chiodo che porta al braccio destro: si tratta dell'iconico Juste un clou di Cartier, per la precisione il modello in oro bianco che sul sito ufficiale viene venduto a 8.350 euro. La top ha poi aggiunto un tocco di originalità con la cover dello smartphone, una chicca coloratissima decorata con la scritta "Mamma". Insomma, anche quando posa senza veli Bella Hadid riesce sempre a essere super fashion.