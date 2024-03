Nasce il primo parco a tema Dragon Ball: come sarà e dove aprirà A pochi giorni di distanza dalla morte di Akira Toriyama, creatore di Dragon Ball, arriva la notizia della nascita del primo parco dedicato al suo capolavoro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

A pochi giorni di distanza dall'addio a Akira Toriyama, il creatore di Dragon Ball morto a 68 anni, arriva la notizia della nascita del primo parco a tema, dedicato esclusivamente al suo capolavoro. Sorgerà in Arabia Saudita, nella periferia di Riyadh e sarà un complesso gigantesco, esteso su una superficie di mezzo milione di metri quadrati: il doppio di Disneyland in Florida.

Come sarà il parco a tema

Il parco sarebbe la prima attrazione al mondo dedicata al popolare franchise di manga e animazione giapponese. L'azienda che c'è dietro il progetto è la Qiddiya Investment Company (QIC), che è interamente di proprietà del fondo di investimento del governo dell'Arabia Saudita. Il parco fa parte di una partnership strategica a lungo termine tra QIC e Toei Animation, il produttore giapponese di Dragon Ball, che potrebbe dunque includere altri progetti futuri.

Questo progetto è in linea con gli sforzi del Paese per diversificare la sua economia, attualmente basata in prevalenza sugli idrocarburi. L'Arabia Saudita sta investendo miliardi di dollari sul turismo, punta a 150 milioni di turisti all'anno entro il 2030. Il settore intrattenimento è in cima alle priorità, per raggiungere l'obiettivo. La città di Qiddiya è un appezzamento di deserto a circa 40 minuti dalla capitale che è stato identificato proprio come quartiere dei divertimenti, con progetti che includono anche la costruzione di uno stadio, un parco acquatico, campi da golf.

Leggi anche Il mondo di Miyazaki diventa realtà: apre il primo parco a tema di Studio Ghibli

Secondo i piani, il parco conterrà almeno 30 giostre e 5 attrazioni principali, distribuite in 7 zone tematiche (tante quante sono le famose sfere del drago che cerca Goku), tra cui Kame House Island, Capsule Corporation, Beerus' Planet. Sono tutti punti di riferimento noti, che rimandano a momenti iconici del manga/anime. Al centro ci saranno invece delle montagne russe nascoste in un drago alto 70 metri, chiaro riferimento al drago Shenron della serie, che può esaudire i desideri.

Il parco avrà anche diversi hotel e ristoranti, per rendere l'esperienza completa e accogliere al meglio i visitatori. Le date dell'inizio della costruzione e del completamento devono ancora essere annunciate, ma sono spettacolari le immagini che restituiscono un'idea di come dovrebbe essere una volta completato.