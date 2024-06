video suggerito

A Gardaland arriva Wolf Legend, la torre di 25 metri che "esce" dalle fauci di un lupo Siete alla ricerca di una vacanza adrenalinica e divertente? Potete organizzare una giornata a Gardaland, dove è appena stata inaugurata una altissima torre a caduta che sembra uscire dalle fauci di un lupo.

A cura di Valeria Paglionico

Volete organizzare una vacanza in famiglia ma non avete alcuna intenzione di rinunciare al divertimento e all'adrenalina? Potete concedervi qualche giorno in uno dei numerosi lunapark d'Italia. Tra i più amati degli ultimi anni non può che esserci Gardaland, il parco a tema in provincia di Verona che di recente ha messo in atto un restyling volto a modernizzare le attrazioni e le attività proposte ai visitatori. Dopo il lancio del Legoland Water Park, negli ultimi giorni è stata inaugurata ufficialmente la Wolf Legend, un'altissima torre a caduta pensata per i turisti più coraggiosi: ecco tutto ciò che bisogna sapere sull'esperienza.

La nuova attrazione inaugurata a Gardaland

Si chiama Wolf Legend ed è la nuova giostra inaugurata a Gardaland a pochi giorni dall'inizio dell'estate. Dopo che negli scorsi mesi era stata mostrata in costruzione, ora è diventata finalmente realtà: si tratta delle classica Drop & Twist Tower, ovvero di una torre a caduta, ma alta ben 25 metri. Pensata per i visitatori di ogni età amanti del brivido, offre un'avventura immersiva unica nel suo genere, visto che stimola sia l'immaginazione che le emozioni. Non sorprende, dunque, che Sabrina de Carvalho, Amministratore Delegato di Gardaland, l'abbi descritta con queste parole: “Con questa attrazione vogliamo coinvolgere un pubblico molto vasto, dalle famiglie con bambini ai gruppi di amici. L’obiettivo è conquistare tutti con esperienze inedite”.

Wolf Legend

L'originale scenografia di Wolf Legend

A renderla originale e singolare sono la scenografia e la storia che la accompagnano: la torre "esce" letteralmente dalle fauci di un maestoso lupo di oltre 16 metri che, colpito da una maledizione, è stato pietrificato con la bocca spalancata. I visitatori che hanno il coraggio di salire sulla giostra sfidano le altezze a hanno l'impressione di essere inghiottiti dall'animale nel momento in cui cadono a picco verso terra. L’avventura Wolf Legend comincia già dal portale di ingresso, dove è stato piazzato un imponente tronco di albero che, a causa del maleficio, ha preso le fattezze del lupo. A bordo di una gondola, sulle note di un canto rituale, si inizia a salire sulla torre mentre si è circondati da effetti di luce, fumo e simboli da decifrare. A quel punto si dà il via all'esperienza: in quanti avranno il coraggio di provare?

L'inaugurazione di Wolf Legend