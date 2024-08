A Disneyland Paris arriva la prima attrazione immersiva al mondo ispirata al Re Leone

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Grandi e bambini, nessuno è immune al fascino di Disneyland Paris, un luogo capace come nessun altro di esprimere magia e sogno. Neppure la moda! Basti pensare che Coperni ha scelto il celebre parco divertimenti per la sua prossima sfilata, la collezione Primavera/Estate 2025 ispirata alle principesse. Negli anni il parco si è più volte rinnovato, ampliandosi e aggiungendo spettacolari nuove attrazioni. Le prossime a vedere la luce saranno quelle dedicate agli amatissimi personaggi di Frozen e Il Re Leone. È in corso un piano di sviluppo per ampliare l'offerta in modi creativi e innovativi. Incluso nel progetto c'era anche la riapertura del Disneyland Hotel di Parigi a 5 stelle, avvenuta a gennaio scorso dopo lavori di ristrutturazione.

Due nuove attrazioni a Disneyland Paris

Nel 2026 Disney Adventure World offrirà esperienze straordinarie, non solo sotto forma di attrazioni. Le novità sono state annunciate durante D23: The Ultimate Disney Fan Event, che si è svolto ad Anaheim (California). In questi anni il parco si è già ampliato con Worlds of Pixar, Marvel Avengers Campus, dimostrandosi molto attento ai personaggi più amati da grandi e piccini, per coinvolgerli e appassionarli il più possibile. Ora la notizia più sorprendente è stata la rivelazione della creazione della prima attrazione immersiva e area tematica al. mondo ispirata a Il Re Leone. Sarà un viaggio attraverso la savana africana in compagnia di Simba, Timon, Pumbaa e tutti altri personaggi iconici dell'amato film Disney, che quest'anno celebra il suo 30esimo anniversario. La parte più importante sarà la maestosa Rupe dei Re, che farà da porta d'accesso a un'attrazione acquatica piena di avventure, resa ancora più realistica da una tecnologia audio all'avanguardia. Non mancheranno ristoranti a tema e negozi dove fare shopping.

"Questa nuova area, ispirata all'indimenticabile storia che ha incantato diverse generazioni di spettatori, non esiste da nessun'altra parte al mondo. Permetterà agli ospiti di tutte le età di realizzare uno dei loro sogni più sfrenati: esplorare le Pride Lands insieme a tutti i loro personaggi preferiti" ha affermato Natacha Rafalski, Presidente di Disneyland Paris.

"Dal momento in cui il sole è sorto sul grande schermo nei cinema di tutto il mondo, il pubblico è rimasto affascinato dalla storia del Re Leone e dai suoi personaggi, e da allora non ha perso slancio. Il nostro obiettivo come Imagineers è tradurre il nucleo emotivo del film in questo entusiasmante progetto e farvi rivivere quella sensazione ancora una volta mentre sperimentate questa attrazione unica. Sono emozionato ed emozionato che Il Re Leone farà il suo debutto come attrazione qui a Disneyland Paris": queste le parole di Michel Den Dulk, Portfolio Creative Director presso Walt Disney Imagineering Paris.

Ma prima di godere dell'area tematica dedicata al Re Leone, gli ospiti del parco potranno visitare la terra ispirata al film Frozen. Il Regno di Arendelle aprirà i cancelli nel 2026: sarà un viaggio indimenticabile insieme ad Anna ed Elsa, con immancabili esperienze di shopping e ristorazione. I bimbi potranno anche incontrare di persona le due sorelle.

Le novità a Disneyland Paris

Nel 2026 debutterà anche un nuovissimo spettacolo notturno mozzafiato sul lago, luogo perfetto per ammirare la combinazione di giochi d'acqua e fontane di luce, con effetti speciali e coreografie di droni mai viste prima. A partire da gennaio 2025, uno spettacolo notturno completamente nuovo incanterà gli ospiti di tutte le età ogni giorno al Disneyland Park, con una magica combinazione di canzoni iconiche e proiezioni dei personaggi Disney sul Castello della Bella Addormentata, un viaggio pieno di emozioni e nostalgia. "Per questo nuovo spettacolo, abbiamo reinventato il modo di raccontare storie con il nostro Castello come attrazione principale. Questa esperienza esclusiva a Disneyland Paris è una testimonianza della nostra competenza creativa, un'abilità che è stata affinata nel corso degli anni. Non vediamo l'ora di stupire e toccare i cuori dei nostri ospiti immergendoli in sequenze mozzafiato ispirate ai loro film Disney e Pixar preferiti come mai prima d'ora. Questa esperienza imperdibile consentirà agli ospiti di concludere la giornata nei parchi tutti insieme nel modo più indimenticabile" ha affermato Dana Harrel, Executive Entertainment Director, Disneyland Paris.