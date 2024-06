Arriva DisneySea: dove si trova il parco a tema acquatico ispirato a Frozen, Peter Pan e Rapunzel

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Amate le fiabe della Disney ma avete già visitato i parchi a tema in Europa e in America? Per voi è arrivato il momento di volare in Giappone, per la precisione a Tokyo, dove proprio di recente è stato inaugurato DisneySea. Si tratta di un lunapark dedicato sempre alle iconiche favole che vedono come protagonisti i principi e le principesse dei film di animazione ma al suo interno tutto è a tema acquatico. Ecco tutto quello che c'è da sapere su questa location da sogno in cui sembrerà di vivere nel mondo delle fiabe.

Come è nato DisneySea

Si chiama DisneySea ed è una delle 8 "sezioni" del Disney Resort di Tokyo, il parco divertimenti di proprietà della Oriental Land Co. Ltd che è stato aperto nel 1983, diventando la prima location Disney costruita al di fuori dell'America.

L'enorme lunapark acquatico è stato appena inaugurato: si estende su una superficie di 140.000 metri quadrati ed è caratterizzato da una zona dedicata alle attrazioni chiamata Fantasy Springs e da un'altra riservata all'hotel a tema. L'obiettivo era quello di mixare gli universi da fiaba di tre dei film Disney più amati, Frozen, Peter Pan e Rapunzel, il risultato? Un universo da mille e una notte in cui poter sognare di essere veri e propri principi e principesse.

Quanto costa una giornata nel parco acquatico a tema Disney

Tunnel fatti di rocce, suggestive cascate, fontane magiche, giostre ispirate ai cartoni famosi, luci scintillanti: il parco DisneySea è unico nel suo genere.

Si potrà fare un giro sul galeone dei pirati, fare visita a Nemo sott'acqua, scalare una piramide insieme a Indiana Jones, addentrarsi nella foresta di Rapunzel e addirittura fare un giro in gondola tra i canali di Venezia (riprodotti in scala): il Fantasy Springs soddisfa ogni tipo di desiderio degli amanti delle fiabe Disney.

Una volta terminato il tour ci si potrà concedere un po' di relax "fatato" nei castelli extra lusso del resort fatti di giardini curatissimi, architetture colorate e arredi barocchi. Quanto costa l'ingresso al parco? Il biglietto giornaliero viene venduto a 9.400 yen, ovvero quasi 55 euro, mentre per una notte in hotel si può arrivare anche a 1.500 euro per le camere luxury. In quanti sognano di visitare un parco divertimento simile?

