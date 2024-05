video suggerito

Dove si trova l’acquascivolo da record: è alto più di 40 metri e si ispira a Icaro Siete alla ricerca di un’esperienza unica e adrenalinica? Sta per essere inaugurato un acquascivolo da record alto quasi 50 metri: ecco dove si trova. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Siete alla ricerca di un'esperienza adrenalinica e divertente che possa rendere la vostra estate unica? Potete puntare su un parco divertimenti a tema acquatico, anche se per un'avventura davvero unica fareste bene a volare oltreoceano, per la precisione negli Stati Uniti. È proprio qui che sta per essere inaugurato l'acquascivolo più alto del paese, dove un semplice tuffo si trasformerà in un vero e proprio "volo". Ecco tutto quello che c'è da sapere sul lunapark che offre l'enorme e attesissima attrazione che si rivelerà perfetta per i turisti super coraggiosi.

Cos'è The Rise of Icarus

Si chiama The Rise of Icarus, letteralmente "L'ascesa di Icaro", ed è l'attrazione acquatica che verrà inaugurata il prossimo 27 maggio al Mt. Olympus Water & Theme Park, nel Wisconsin, Stati Uniti. Alto oltre 44 metri, lo scivolo "The Fall" è più alto del paese e la cosa particolare è che è "intrecciato" con altri 5 scivoli un tantino più bassi per i meno coraggiosi. Il nome dell'attrazione non è stato scelto in modo casuale: secondo il mito greco, Icaro riuscì a volare dal Monte Olimpo attaccandosi delle ali al corpo ma, nel momento in cui si avvicinò troppo al sole, la cera che aveva usato come collante cominciò a sciogliersi, facendolo cadere in mare. Naturalmente il finale di questo acquascivolo è molto più felice ma tanto basta per far capire ai turisti che si tratta di un'esperienza unica.

The Rise of Icarus

La zona riservata ai bambini dell'acquapark

The Rise of Icarus non è l'unica novità nel parco divertimenti a tema acquatico del Wisconsin, è dalla scorsa estate che i portavoce dell'azienda hanno annunciato un'incredibile espansione della struttura dal valore di 8 milioni di dollari, l'obiettivo? Trasformare il lunapark nella "capitale mondiale dei parchi acquatici". Oltre allo scivolo da record riservato ai visitatori più grandi, è stata creata un'area giochi per bambini chiamata Icaria Splash ‘n Slide che conta 10 acquascivoli e diversi giochi d'acqua. Quando ci si vorrà prendere una pausa dal divertimento, invece, ci si potrà riposare in una zona dotata di ombrelloni e sdraio. Quanto costa un ticket singolo? 45 dollari, poco più di 40 euro.