Legoland Water Park, a Gardaland arriva il parco acquatico fatto di mattoncini colorati Volete organizzare una vacanza in un parco divertimenti la prossima estate? Gardaland ha annunciato l'apertura di Lego Water Park, un parco acquatico a tema Lego dove tutto è fatto con gli iconici mattoncini colorati.

A cura di Valeria Paglionico

Quale migliore occasione delle giornate calde e soleggiate per organizzare una gita in un parco divertimenti? Se siete stanchi delle solite montagne russe e delle giostre che mettono alla prova il vostro coraggio, a Gardaland sta per arrivare l'attrazione fa per voi e che si rivelerà perfetta per combattere le temperature bollenti durante l'esperienza al lunapark. Si chiama Legoland Water Park ed è un'area acquatica a tema, la cui particolarità sta nel fatto che è stata interamente realizzata con gli iconici mattoncini colorati di Lego. Ecco quando apre e tutto quello che c'è da sapere sulle diverse zone a tema presenti nella struttura.

Il primo parco acquatico a tema Lego in Europa

Legoland Water Park è il primo e unico parco acquatico a tema Lego in Europa, si trova a Gardaland e apre i battenti sabato 18 maggio 2024. Composto da 6 diverse aree, ha l'obiettivo di educare e divertire gli ospiti (soprattutto i più piccoli) in una location che sembra essere uscita da un cartone animato. All'ingresso, infatti, si viene accolti dalla Miniland, una sorta di Italia in miniatura realizzata con 4 milioni e 900mila mattoncini che hanno riprodotto in scala 1:20 alcuni dei monumenti e dei simboli iconici del nostro paese.

A questo punto si può dare il via all'esperienza acquatica vera e propria. La prima area a tema è la Lego River Adventure, un corso d'acqua da percorrere a bordo di gommoni personalizzabili con mattoncini galleggianti. Si continua poi con il Beach Party, un'area gioco su più livelli con cannoni spara-acqua e torri da cui piovono secchiate.

Le attrazioni del Legoland Water Park

Non mancano gli scivoli nelle Jungle Adventures, mentre sulla Lego Creation Island si può dare libero sfogo alla propria fantasia dedicandosi ad attività interattive ed educative. Si possono costruire barche, decorare castelli di sabbia, dare vita a città, ponti e dighe (naturalmente tutte fatte di mattoncini).

Gli ideatori del parco acquatico non hanno dimenticato i bambini più piccoli, anzi, è a loro che sono dedicati dei mini scivoli nella Duplo Splash. Infine, coloro che intendono nuotare, rilassarsi e rinfrescarsi, possono fare visita alla piscina nella Pirate Bay. Insomma, il Legoland Water Park è pensato per il divertimento di tutta la famiglia.