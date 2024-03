La nuova attrazione di Gardaland è una torre “da brivido” alta 25 metri Gardaland ha aggiunto una piccola novità alla sua lista di attrazioni. A partire dal prossimo giugno inaugurerò la Drop & Twist Tower, una torre alta 25 metri che assicura un’esperienza da brivido sia agli adulti che ai bambini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Avete intenzione di organizzare una vacanza all'insegna del divertimento? Potete puntare tutto su uno dei lunapark italiani. Gardaland è tra i più amati degli ultimi decenni, si trova tra i comuni di Castelnuovo del Garda e Lazise, in provincia di Verona, e quest'anno sembra essere destinato ad attirare le attenzioni dei media, il motivo? Ha appena annunciato di aver aggiunto una piccola novità alla lista delle sue attrazioni. Coloro che amano il brivido e l'avventura saranno lieti di sapere che, dopo la torre Space Vertigo e le montagne russe Shaman, a partire dal prossimo giugno arriverà anche la Drop & Twist Tower: ecco come funziona e per quale motivo è perfetta sia per adulti che per bambini.

Cos'è la Drop & Twist Tower

Negli ultimi giorni le vie di Castelnuovo del Garda sono state "invase" da una motrice americana seguita da due autoarticolati con a bordo un carico speciale: una torre ottagonale di colore viola alta 25 metri. Si tratta della nuova attrazione destinata a diventare il "fiore all'occhiello" di Gardaland Park: si chiama Drop & Twist Tower ed è una scenografica torre a caduta che assicura un'esperienza da brivido.

La Drop & Twist Tower in costruzione

Conta 16 sedute, tutte disposte circolarmente intorno alla struttura alta e centrale, così da dare vita a una gondola da cui osservare la città dall'alto prima di "ricadere a picco". L'attrazione è dotata di un sistema idraulico che consente di gestire i diversi movimenti attraverso un pannello di controllo touch screen di ultima generazione e non ha limiti di età.

Uno dei pezzi della torre

Come funziona la nuova torre di Gardaland

L'inaugurazione della torre Drop & Twist è in programma il prossimo giugno ma cosa ci si dovrà aspettare da questa attrazione? Una volta saliti a bordo gli avventurieri saranno accolti dalle note di un canto rituale, poi verranno circondati da simboli da decifrare, effetti di luce e scintillii mentre cominceranno a salire verso il punto più alto. A quel punto aspetteranno qualche secondo prima di cadere tra dense nuvole di fumo.

La torre di Gardaland in construzione

La gondola non solo salirà e scenderà più volte, ruoterà anche ripetutamente attorno all'asse della torre, così da rendere ancora più memorabile la discesa finale. "Non sarà solo un'esperienza di divertimento, ma una vera e propria avventura che catturerà l'immaginazione e l'emozione dei nostri visitatori", ha spiegato Sabrina de Carvalho, Amministratore delegato di Gardaland. A questo punto, dunque, non resta che attendere qualche mese e fare il "carico di coraggio" per provare finalmente la spaventosa attrazione.

Drop & Twist Tower