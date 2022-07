Marina Di Guardo si rilassa sul lago di Lugano: quanto costa il resort con vista panoramica Marina Di Guardo sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza a Lugano in uno storico resort di lusso con vista mozzafiato sulle verdi colline e le acque del lago.

A cura di Clara Salzano

Marina di Guardo

Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni, dopo essere stata accanto alla figlia Francesca Ferragni che ha da poco partorito, è partita per qualche giorno di vacanza a Lugano, in Svizzera. La nota scrittrice ha scelto per il suo soggiorno uno storico albergo con vista panoramica sul lago di Lugano dove rilassarsi e godere del tempo libero. Scopriamo quanto costa una notte nella struttura mozzafiato.

Marina Di Guardo nel resort con vista sul Lago di Lugano

Marina Di Guardo sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza a Lugano in un resort con vista mozzafiato sul lago e la natura circostante. L'albergo dove alloggia si chiama Resort Collina d’Oro ed è stato meta di famosi scrittori e artisti come Hermann Hesse. Si tratta di un piccolo paradiso con un panorama che abbraccia le colline verdi della Svizzera e le acque del lago di Lugano.

Le immagini condivise da Marina Di Guardo dal Resort Collina d’Oro

Lo storico albergo nasce come sanatorio nel 1913, su progetto dell’architetto svizzero Edwin Wipf. Nel tempo la clinica fu arricchita un raffinato giardino pieno di rarità botaniche per eventi, concerti e installazioni, ma il sanatorio, a causa della pessima fama del direttore Dottor Alexander, filo-nazista, iniziò a ricevere molte critiche e definitivamente chiuse nel 1969. Nel 2004 l'edificio fu ristrutturato e ampliato per diventare l'attuale Resort Collina d’Oro.

Il Resort Collina d’Oro

Dalle immagini condivise da Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni soggiorna in una suite deluxe del Resort Collina d’Oro con balcone panoramico e accesso alla piscina scenografica dell'albergo. Il costo per una notte nel resort con vista panoramica si aggira intorno ai 590 euro.