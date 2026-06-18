Londra-Sydney in 22 ore: il volo diretto Qantas più lungo di sempre debutta a ottobre 2027, biglietti da febbraio

L’Airbus A350-1000 Ultra Long Range debutterà a ottobre 2027: Londra-Sidney senza scali, un volo diretto di 22 ore. Biglietti in vendita a febbraio 2027.

Londra-Sidney non stop: questo volo diretto è pura fantascienza? No, anzi sta per diventare realtà. Fa parte del Project Sunrise presentato un paio di anni fa, l'ultima frontiera dei viaggi a lungo raggio. Manca davvero poco: c'è una data di debutto ufficiale, comunicata nel corso di una cerimonia a Tolosa, presso lo stabilimento Airbus francese di Qantas, la compagnia di bandiera australiana. L'Airbus A350-1000 Ultra Long Range (ultra lungo raggio) che effettuerà la tratta è stato mostrato in anteprima: volerà senza scalo per 22 ore collegando la capitale inglese e la città australiana. Sarà la prima volta nella storia e permetterà di risparmiare fino a quattro ore di volo rispetto agli attuali collegamenti, che prevedono almeno uno scalo intermedio in Asia o in Medio Oriente. La nuova tratta non sostituirà queste rotte già esistenti, ma le affiancherà.

Il primo Airbus partirà a ottobre 2027 per festeggiare gli 80anni della storica Kangaroo Route, la rotta aerea commerciale che collegava l'Australia al Regno Unito inaugurata nel 1947. Per viaggiare da Sydney a Londra servivano quattro giorni di volo e ben sette scali! I biglietti saranno messi in vendita da febbraio 2027, ma chi spera in prezzi economici resterà deluso. Quella offerta da Qantas è un'esperienza di alto livello, in cui si punta tutto su lusso, velocità e comodità.

Lo stesso Airbus A350-1000 ULR progettato appositamente per realizzare il progetto, è stato costruito con standard tecnici altissimi: è pur sempre un velivolo chiamato a sostenere una tratta lunghissima, mai coperta prima senza scalo. Per questa prestazione l'aereo sarà dotato di un serbatoio aggiuntivo da 20.000 litri, essenziale per restare in volo tutte quelle ore e coprire i 15.700 chilometri di distanza.

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Per il momento Qantas ha ordinato allo stabilimento di Tolosa 12 esemplari, tutti configurati con 238 posti: pochi, ma anche qui è un modo per garantire la comodità a bordo ed offrire un'esperienza di viaggio esclusiva. I passeggeri avranno a disposizione cabine premium e servizi extra. I 238 posti saranno così ripartiti: 6 suite di First Class, 52 suite di Business Class, 40 posti di Premium Economy e 140 di Economy. A bordo ci sarà anche una Wellbeing Zone: una sorta di area relax, uno spazio dove sgranchirsi le gambe, fare stretching e spezzare la lunga permanenza a bordo, che può diventare effettivamente molto stancante, perché mette il corpo a dura prova. Bisogna comunque stare seduti per quasi un giorno intero, ad alta quota.

Lo scorso 2 giugno, il primo esemplare di velivolo ultra lungo raggio ha completato il suo volo di prova inaugurale. Dopo la fase dei test ci sarà quella dell'accoglienza effettiva ai passeggeri, che potranno così volare un po' più comodamente da una parte all'altra del mondo. Per il momento, il record di volo diretto più lungo senza scali lo detiene il volo Emirates 251 da Dubai a Panama City da 17 ore e 35 minuti.