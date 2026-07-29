Airbus completa il volo più lungo di sempre, è record: da Melbourne a Tolosa in 24 ore senza scalo

Un Airbus A350-1000 Ulr appositamente modificato è atterrato a Tolosa 24 ore dopo essere partito da Melbourne, senza fare scali intermedi: un volo da record.

Un Airbus A350-1000 Ulr è riuscito a portare a termine qualcosa che fino a qualche anno fa sarebbe sembrato impossibile anche solo da immaginare. Il volo da record, invece, si è concretizzato grazie a questo jet di ultima generazione partito da Melbourne e atterrato a Tolosa: 17 mila chilometri di distanza senza scali e senza fare rifornimento. È stato così infranto il precedente primato, di "sole" 22 ore e 35 minuti di volo no stop, stabilito da un Boeing 777-200 Ulr: un totale di 21.602 chilometri, per volare da Hong Kong a Londra.

Il velivolo in questione è stato realizzato appositamente per compiere questa missione da record, che non ha precedenti nella storia dell'aviazione civile mondiale. Non è un mezzo già in funzione per i voli commerciali, per ora è utilizzato solo per test preliminari. È da giugno che vanno avanti queste prove tecniche. L'obiettivo, però, è sfruttarlo per i voli ultra-lunghi sulle tratte Sydney-Londra e Sydney-New York di Qantas. Il Project Sunrise della compagnia è molto ambizioso e punta proprio a questo: collegare tra loro in via diretta città così lontane che invece di norma richiederebbero uno scalo, avvicinando l'Australia, l'Europa e gli Stati Uniti. L'aereo di linea A350-1000 Ulr appena testato dovrebbe debuttare ufficialmente sulla loro rotta non-stop Sydney-Londra a partire dal 2027.

Stavolta l'aereo è partito da Melbourne alle 17.27 del 27 luglio ed è atterrato 24 ore e 24 minuti dopo a Tolosa, sorvolando gli oceani Pacifico e Atlantico con a bordo solo una decina di piloti, così da abbattere il consumo di cherosene al minimo. Ovviamente, l'Airbus A350-1000 Ulr (che sta per Ultra long range, quindi autonomia ultra-lunga) possiede un serbatoio centrale aggiuntivo che contiene 20.900 litri di carburante, necessari data la mole del viaggio e la durata del percorso in volo. È proprio questo plus a garantire l'autonomia estrema del modello. Qantas ne ha ordinati 12 già nel maggio 2022, per sviluppare il Project Sunrise. Il primo velivolo, chiamato Vega, sarà consegnato nell'aprile del 2027. Poi, a partire da ottobre 2027, Qantas opererà voli giornalieri diretti tra Sydney e Londra, con biglietti in vendita da febbraio 2027.

Secondo Flightradar24, fornitore di servizi di tracciamento dei voli, questo volo da record di 24 ore è stato il secondo più seguito di sempre sui suoi canali, dopo quello del 2022 che trasportava la bara della regina Elisabetta II.