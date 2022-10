L’isola privata vicino a Venezia che si affitta a meno di 100 euro Non lontano da Venezia esiste un’isola privata che si può essere affittare a meno di 100 euro a notte per vivere un soggiorno immersi nella natura lagunare.

Isola in Valle Falconera – Foto Airbnb

Non bisogna andare per forza dall'altro capo del mondo, in qualche paradiso tropicale, per avere un'isola tutta per sé. Basta recarsi nella laguna veneziana per trascorrere un soggiorno eccezionale su un'isola privata a disposizione. Si tratta di Isola Falconera, posizionata vicino a Cavallino Treporti, non lontana da Venezia, e può essere affittata a meno di 100 euro a notte.

L’isola privata di Valle Falconera– Foto Airbnb

L'isola privata di Valle Falconera è un piccolo fazzoletto di terra in mezzo alla laguna veneta. Misura appena 100 ettari ed è caratterizzata da flora e fauna tipica lagunare rigogliosa. Questo posto unico al mondo è disponibile su Airbnb e permette di vivere un'esperienza unica senza dover spendere per forza cifre assurde.

Fauna e flora lagunare sull’isola– Foto Airbnb

Sull'isola gli ospiti potranno alloggiare in una casa del 1600 in stile rustico immersa nella natura incontaminata del luogo. L'abitazione comprende sei camere da letto e tre bagni. A disposizione degli ospiti c'è una comoda cucina, un salotto con camino e una grande sala da pranzo a cui si accede ad un altro soppalco con cucina. In totale ci sono sedici posti letto in casa per cui l'isola può essere affittata da una grande famiglia o da un affiatato gruppo di amici per un'esperienza di soggiorno incredibile.

Una delle stanze della casa su Valle Falconera– Foto Airbnb

L'isola si può affittare tramite Airbnb e il costo cambia in base al periodo e al numero di ospiti che prenotano. Il proprietario del casale vive al piano terra della struttura e se non si prenota ad uso esclusivo la casa potrebbe capitare di dover condividere gli spazi con altri ospiti.

L’isola immersa nella natura

Si raccomanda inoltre di tenere in considerazione che per raggiungere l'isola necessita una barca a motore, messa a disposizione dai proprietari, ad un costo aggiuntivo, a patto di minimizzare gli spostamenti per essere il più sostenibile possibile per la natura del luogo. Il costo per una notte in questa isola da sogno parte da 60 euro a persona o circa 100 euro per una coppia.