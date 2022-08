Isole private fittasi a meno di 300 euro: 5 destinazioni per le vacanze Esiste un modo per ovviare alle spiagge affollate per le vacanze e consiste nell’affittare un’intera isola privata per sé a meno di 350 euro a notte.

L’isola privata della Croazia che si fitta su Airbnb

Le immagini di spiagge bianche e mare cristallino sono sempre invitanti soprattutto se le temperature in città sono sempre più calde e lavorare diventa difficile. Quando finalmente arrivano le agognate vacanze si può però restare delusi nello scoprire che quelle foto di litorali paradisiaci non corrispondano davvero alla realtà. La sabbia fine e le acque turchesi possono presentarsi completamente invasi di bagnanti tanto da rischiare di non trovare neppure il posto per il proprio asciugamano. C'è tuttavia un modo per ovviare a coste affollate e bagni in mare impossibili: per le proprie vacanze si può scegliere di affittare un'intera isola privata tutta per sé così da non dover lottare per il proprio spazio in spiaggia e godere della totale tranquillità di un luogo isolato. E non serve neppure spendere cifre esorbitanti perché spesso con meno di 300 euro a notte si può ottenere un'isola privata tutta per sé. Dalla vicina Croazia al Nicaragua, vediamo le più belle isole private in affitto su Airbnb.

Isola privata in Finlandia su Airbnb

Ravna Sika in Croazia

Non serve andare in un atollo sperduto nell'oceano per trovare un'isola privata da affittare ma basta recarsi in Croazia dove si trova Ravna Sika. Si tratta di un'isola, situata nell'arcipelago delle Kornati, tra le isole Sit e Yellow, e conta una superficie di 10.000 metri quadrati. Ravna Sika dispone di una piccola casa di 80 metri quadrati posta al centro dell'isola con due camere da letto, cucina, bagno e soggiorno a disposizione degli ospiti. La vista del mare che circonda l'isola è magnifica e garantita ovunque. L'isola si raggiunge solo in barca da Murter. Il costo per una notte a Ravna Sika non supera i 300 euro.

Isola privata affittasi in Croazia su Airbnb

Møre e Romsdal in Norvegia

Pescare, avvistare aquile e ammirare fondali marini sono solo alcune delle attività che si possono fare sull'isola fuori dal villaggio di Vikan, in Norvegia. L'incredibile destinazione, immersa nella natura più selvaggia, si trova lungo la strada atlantica ed è una tappa ideale per un viaggio su strada. L'isola offre una casa per due persone in tipico stile norvegese, un panorama unico e nel prezzo di 51 euro a notte è inclusa anche una piccola barca a remi.

L’isola privata della Norvegia che si fitta su Airbnb

Uusikaupunki in Finlandia

Chi ama la solitudine, la natura e il mare troverà in Finlandia la sua destinazione ideale. Qui si fitta un'intera isola di 2 acri perfetta per allontanarsi dal trambusto quotidiano, per rigenerarsi o per una fuga romantica. Sull'isola si trovano due cottage a disposizione per un massimo di sei ospiti con cibo, tour e servizi inclusi nel programma. Il costo parte da 185 euro a notte.

La casa in affitto sull’isola privata in Finlandia

Kenora in Ontario, Canada

Trascorrere le vacanze sulla bellissima Westshore Island, in Canada, è il miglior modo per rigenerarsi. Si tratta di un'isola selvaggia nel Lake of the Woods in Ontario. Una volta giunto sull'isola, che è lontano da tutto e immersa nella natura, si è completamente soli. A disposizione degli ospiti c'è una casa accogliente off-the-grid circondata da acque ideali per la pesca. La fauna selvatica attorno è incredibile e l'isola gode di un magnifico paesaggio dove fare canoa, campeggio, fotografie, dipingere, nuotare, sport acquatici e molto altro ancora. Il costo è di 234 euro a notte.

Westshore Island, l’isola privata in Canada che si fitta su Airbnb

Isla Zacatalosa in Nicaragua

La Isla Zacatalosa, in Nicaragua, è un'isola privata tutta per sé che comprende una magnifica villa in stile locale, una piscina, campo da tennis, amache, rigogliosa fauna selvatica e una vista mozzafiato sul paesaggio circostante. L'isola si trova a soli 10 minuti in barca dalla terraferma e ha una casa con tre camere da letto. dalla villa si può ammirare anche il vulcano Mombacho e il centro di Grenada, in Nicaragua. Il costo per una notte nell'isola paradisiaca è di 176 euro.