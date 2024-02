L’hotel più famoso del mondo mette in vendita residenze: quanto costa un attico in cima al Plaza L’iconico e famosissimo Hotel Plaza di New York ha messo in vendita alcuni attici lussuosissimi con vista su Central Park e sullo skyline della città. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

A tutti gli effetti è l'hotel più famoso al mondo: dire New York significa dire The Plaza, l'iconica struttura in stile rinascimentale francese che affaccia direttamente su Central Park. L'hotel fu costruito da Henry Janeway Hardenburg nel 1907 per un prezzo allora astronomico pari a 12,5 milioni di dollari. Per renderlo davvero unico e imponente, furono scelti materiali pregiati provenienti direttamente dall'Europa e fu fatto anche il più grande ordine della storia di lampadari in oro e cristallo. Al The Plaza hanno soggiornato le persone più importanti del mondo: re, divi dello spettacolo, esponenti politici.

C'è anche chi qui ci ha vissuto: Tommy Hilfiger, Marlene Dietrich, Frank Lloyd Wright. E qui sono stati girati anche alcuni celebri film: North by Northwest, Funny Girl, Crocodile Dundee e Mamma ho perso l'aereo. Nel 1986 è stato dichiarato monumento storico nazionale. Oltre alle camere che fanno parte dell'albergo, in cima ci sono una serie di attici: proprio questi ultimi sono stati messi in vendita e sono acquistabili per "pochi" milioni di euro.

Quanto costano gli attici del The Plaza

Nel 1988, The Plaza è stato acquistato per 407,5 milioni di dollari da Donald Trump, affascinato dalla reputazione della struttura, a tutti gli effetti un'opera d'arte e non un semplice hotel di lusso come tanti altri in giro per il mondo. In cima al famoso hotel ci sono doppi attici, ora messi in vendita a 70 milioni di dollari. La residenza principale misura 586 metri quadrati. Possiede un proprio ascensore, quattro camere da letto, quattro bagni.

Una sontuosa terrazza con spettacolare vista su Central Park e sullo skyline di New York collega l'appartamento al suo gemello. È una sorta di guest house leggermente più piccola, con tre camere da letto e tre bagni. Le ampie finestre dal pavimento al soffitto forniscono molta luce naturale, mentre i materiali di prima qualità (marmo e legno duro) creano un'atmosfera gradevole e lussuosa.

La suite della residenza principale comprende doppi spogliatoi e vasche idromassaggio, mentre la suite della seconda residenza dispone di un camino a legna circondato da marmo bianco, un elegante salotto e uno spettacolare bagno in marmo. La residenza principale offre numerose sale per l'intrattenimento, tra cui un soggiorno con zona bar in marmo, una cucina abitabile illuminata da un lucernario, una sala da pranzo formale e anche una sala multimediale con camino in vetro.

Alla seconda residenza si accede attraverso un grande doppio foyer e offre un'elegante sala grande, una loggia con porte scorrevoli che si aprono sul terrazzo, una spaziosa cucina e una magnifica scala curva che collega i livelli. Ovviamente entrambe le case offrono l'accesso ai servizi di classe del Plaza, tra cui lo Champagne Bar, la Guerlain Spa e il centro fitness Plaza, a cui si accede tramite la famosa hall con lampadari di cristallo e pareti di marmo.