Le vacanze di Kasia Smutniak: comincia l’anno tra escursioni e surf Kasia Smutniak ha cominciato il 2025 con un vacanza al caldo tra trekking e surf tra le onde: dove ha trascorso le vacanze l’attrice. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Kasia Smutniak

Kasia Smutniak è al cinema con Diamanti, l'ultimo film di Ferzan Ozpetek che ha conquistato le sale cinematografiche italiane durante le vacanze di Natale. L'attrice, poche settimane fa, ha presenziato alla première sfoggiando uno dei suoi look sempre super curati e chic, tra piume e trasparenze. Mentre il film conquista il pubblico in sala, l'attrice italiana è partita per le vacanze di fine anno scegliendo una meta immersa nella natura, tra sport acquatici ed escursioni.

Dove ha trascorso le vacanze Kasia Smutniak

L'attrice, che da sempre non ama frequentare posti troppo in vista, ha deciso di accogliere il 2025 al mare. Kasia Smutniak è partita per Fuerteventura, la seconda isola in termini di grandezza dell'arcipelago delle Canarie in Spagna. Immersa nell'Oceano Atlantico, l'isola è un vero paradiso naturale anche fuori stagione. Il clima è sempre temperato e piuttosto ventoso, motivo per cui è possibile fare surf ed escursioni anche a gennaio, come ha fatto l'attrice italiana.

Kasia Smutniak a Fuerteventura

In particolare, Smutniak ha visitato Barranco de las Peñitas, uno splendido percorso per gli amanti delle escursioni. Si tratta di una serie di un sentiero fatto di gole profonde, oasi naturali e tanti spazi verdi. Il sentiero ripercorre il fondale di un vecchio fiume che porta all'Eremita de la Peña dove si erge una statua della Vergine che tutela e osserva l'isola dall'alto.

Kasia Smutniak

Il Barranco, che letteralmente significa "burrone" in italiano, fa parte dell'Area Naturale Protetta del Parco Rurale di Betancuria, antica capitale dell'isola. Con un trekking che dura quasi quattro ore è possibile completare il percorso che parte dal villaggio di Vega de Río Palmas. La zona piuttosto arida ricorda i paesaggi del Marocco, tra palme e cactus per arrivare poi all'Arco de las Peñitas, eroso dalla sabbia e al vento.

Il Barranco de las Peñitas

L'attrice, poi, ha trascorso le giornate facendo surf tra le onde di Fuerteventura, godendosi il vento e il sole che riempiono l'isola, indossando la tuta da surf.

Una delle foto condivise da Kasia Smutniak