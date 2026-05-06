Le migliori lounge aeroportuali al mondo: da Portland a Vienna, la classifica del 2026

Volete concedervi un momento di lusso e relax durante l’attesa del vostro volo? Potete fermarvi nelle lounge aeroportuali: ecco quali sono le migliori al mondo del 2026.

Escape Lounge di Portland

Attendere la partenza del proprio volo in aeroporto non è sempre piacevole, spesso ci si ritrova alle prese con confusione, famiglie urlanti e viaggiatori perennemente di fretta, senza considerare il fatto che non di rado bisogna aspettare in piedi, visto che le poche poltrone disponibili risultano completamente occupate. La soluzione? Rifugiarsi in una lounge aeroportuale, concedendosi un piccolo momento di lusso durante il viaggio: ecco quali sono le migliori al mondo del 2026.

La migliore lounge aeroportuale al mondo è americana

Le lounge aeroportuali sono una vera e propria “oasi di relax” negli aeroporti frenetici e in molti casi vengono curate nei minimi dettagli, dal design all’offerta di cibi e bevande, così da rendere l’esperienza del viaggiatore assolutamente perfetta. A rivelare quali sono le eccellenze del settore sono stati i Priority Pass Excellence Awards 2026 che, in base alle valutazioni dei clienti, hanno assegnato il primato mondiale alla Escape Lounge dell'aeroporto internazionale di Portland, negli Stati Uniti, apprezzata per il suo arredamento contemporaneo ma con un forte senso di identità locale, nonché per i cibi e le bevande ispirate alla tradizione della regione. In Asia, invece, a guadagnare il primo posto è stata la Lounge Fukuoka dell'aeroporto di Fukuoka, in Giappone, elogiata per le splendide decorazioni che riproducono in miniatura l'arte dei giardini giapponesi.

Lounge Fukuoka, Giappone

La lounge migliore d'Europa è quella dell'aeroporto di Vienna

La lounge aeroportuale migliore d’Europa del 2026, invece, è quella di Vienna situata nel Terminal 1, che vanta oltre mille recensioni positive solo su Google. A farle concorrenza (e ad aver ricevuto una menzione speciale) è stata anche la No. 1 Lounge di Jersey, nel Regno Unito, apprezzata soprattutto per l’accoglienza e il personale, tutto degno di un hotel a 5 stelle. La Bidvest Premier Lounge dell'aeroporto internazionale OR Tambo è stata nominata vincitrice per il Medio Oriente e l’Africa, mentre il Club Kingston in Giamaica si è distinto per bellezza nella categoria America Latina. In quanti sognano di visitare dei “paradisi” simili durante i loro prossimi viaggi?

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