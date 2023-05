Le mete più convenienti in Europa: Lisbona è la città con il miglior rapporto qualità prezzo Indecisi sulla meta delle vacanze estive? Una classifica britannica ha messo a confronto i prezzi medi di 35 città in tutta Europa per dormire, mangiare e visitare i musei.

A cura di Beatrice Manca

Cercate la meta perfetta per le vacanze estive? Una nuova classifica vi viene in soccorso, confrontando i prezzi medi di 35 città in tutta Europa. La vincitrice del barometro 2023 è Lisbona, emersa come la destinazione con il miglior rapporto qualità-prezzo, battendo anche le capitali dell'Est Europa.

La classifica delle città con il miglior rapporto qualità-prezzo

L'indagine è stata condotta dal Post Office Travel Money City Costs Barometer confrontando i prezzi delle voci che più interessano i turisti: una cena per due (completa di alcolici), due pernottamenti a tre stelle, visite turistiche e trasporti urbani. È la seconda volta nella storia dell'indagine che una città dell'Europa occidentale conquisti il gradino più alto del podio superando una città dell'Europa orientale. La capitale portoghese supera di poco Vilnius, la capitale della Lituania, seguita da Cracovia e Atene.

Lisbona

Le città più care in Europa

Nonostante il generale aumento dei prezzi, secondo la classifica indica che i prezzi di Lisbona dono aumentati in media del 2%, rispetto alla scorsa estate, meno del resto delle altre capitali. Con i suoi panorami suggestivi e la vivace vita notturna Lisbona è una meta perfetta per un weekend di primavera, e si preannuncia tra le mete più ambite anche per l'estate in arrivo. La classifica inglese segnala anche quali sono le città più costose dal punto di vista degli alloggi: Amsterdam, Venezia, Dublino e Firenze. Per quanto riguarda il conto del ristorante, Lisbona è la più economica: la media per una cena per due persone è di 44 euro. La più costosa? Copenaghen, con 170 euro circa. Sul sito è disponibile la classifica completa: un'ottima guida da consultare prima di prenotare.