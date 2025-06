video suggerito

Qual è la città più calda d’Europa (che si prepara a una nuova estate torrida) L’estate 2025 si avvicina e, stando alle previsioni meteorologiche, sarà una delle più calde degli ultimi anni. Come si sta preparando la città più rovente d’Europa alle temperature da record? Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È da diversi anni che le estati sono diventate letteralmente roventi, tanto che nei luoghi più torridi al mondo arrivano a toccarsi anche i 50 gradi durante le ore di punta. Uscire a pranzo o semplicemente rimanere in spiaggia con il sole alto è quasi impossibile e non sorprende che siano ormai moltissimi i turisti che preferiscono prendere le ferie a inizio settembre, così da non essere costretti a passare le vacanze in casa per evitare colpi di calore. In Europa c'è una città in particolare che durante la bella stagione diventa invivibile: ecco qual è e come si sta preparando a una nuova estate torrida.

Quanti gradi si sono raggiunti ad Atene negli ultimi anni

Qual è la città più calda d'Europa in estate? Atene, la capitale della Grecia, che negli ultimi 2 anni ha registrato temperature da record da giugno a settembre (si sono superati spesso i 40 gradi). La cosa non ha lasciato indifferenti le autorità, che si sono trovate costrette a chiudere alcuni monumenti e siti storici durante gli orari di punta. L'Acropoli, in particolare, è il luogo più "rovente" di tutti: non solo è poco ombreggiato ma è anche contraddistinto principalmente da colonne di marmo bianco che riflettono il sole. A rendere la situazione ancora più preoccupante sono le file infinite di turisti che si formano al suo ingresso.

Come si prepara la Grecia alla caldissima estate 2025

Come si sta preparando la Grecia alla prossima estate caldissima? Consapevole del fatto che il turismo è in crescita, il governo locale considera la questione una priorità. Ha preannunciato che intende attivare un sistema di allerta precoce per le ondate di calore, monitorando in tempo reale i dati relativi alla temperature. Via libera, inoltre, all'installazione di fontane e di centri di raffreddamento con aria condizionata, nonché a piccoli parchi verdi e ombreggiati. Ai piedi dell'Acropoli, inoltre, verranno predisposti dei servizi di emergenza. Ai turisti (che spesso sottovalutano il caldo) viene infine consigliato di indossare cappelli e di portare delle bottigline d'acqua, soprattutto in luoghi in cui l'altitudine è maggiore e mancano le zone d'ombra.