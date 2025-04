video suggerito

Le location di Black Mirror 7: dove è stata girata la serie di Netflix Su Netflix è arrivata la settima stagione di Black Mirror, la serie futuristica ai limiti dell'assurdo e dell'horror che affronta diversi temi di attualità sociale. Dove sono state girate le diverse puntate? Ecco tutte le location.

A cura di Valeria Paglionico

Il 10 aprile 2025 è arrivata su Netflix la settima stagione di Black Mirror, la serie creata da Charlie Brooker che esplora il rapporto tra società e tecnologia, descrivendo mondi futuristici e al limite dell'assurdo. Si tratta di un adattamento della saga horror Ai confini della realtà ma con delle trame iper contemporanee che approfondiscono temi di grande attualità troppo spesso sottovalutati. Ogni puntata è indipendente e a fare da sfondo sono sempre location suggestive che vogliono essere distopie del prossimo futuro. Dove sono stati allestiti i set? Ecco tutti i luoghi che compaiono nel settimo "capitolo" di Black Mirror.

I luoghi in Inghilterra di Black Mirror 7

Così come nelle precedenti stagioni, anche le nuove puntate di Black Mirror sono state girate quasi esclusivamente in Inghilterra, soprattutto tra Londra, Kent e Buckinghamshire. Nell'episodio Bête Noire la protagonista si sposta tra Bath Road a Slough, dove si trova l'ufficio, e l'appartamento a Finchampstead, a Wokingham.

La puntata Hotel Reverie è invece ambientata al Cairo, anche se le scene delle camere e della reception sono state realizzate a Kingston upon Thames, mentre a fare da sfondo a Plaything è il quartiere Thamesmead nel sud-est di Londra.

In Eulogy il personaggio principale Phillip vive negli Stati Uniti ma in verità il set è stato allestito nella cittadina di Whitstable, nel Kent, mentre la sua dimora in legno, Beacon House, si trova sulla spiaggia di Tankerton. L'aeroporto di Heatrhrow, Londra, compare in Sheraton Hotel, mentre il finale di stagione, USS Callister: Into Infinity, è stato girato in parte al Black ParkBlack Park, Buckinghamshire.

L'episodio girato in Canada a Vancouver

L'unico episodio girato fuori dall'Inghilterra è Common People, dove a fare da sfondo è il Canada, per la precisione della regione della Columbia Britannica. Vancouver è stato scelto come il luogo di lavoro di entrambi i protagonisti, Mike e Amanda, nelle diverse scene vengono alternati scenari urbani e futuristici a paesaggi naturali e selvaggi. Un set è stato allestito anche a Coquitlam, dove la coppia festeggia un anniversario. Le riprese interne, invece, sono state realizzate ai Bridge Studios al 2400 di Boundary Road di Burnaby.

Black Mirror