Black Mirror 7, di cosa parlano tutti gli episodi dell'ultima stagione su Netflix Dal 10 aprile sono disponibili su Netflix i nuovi episodi della settima stagione. Molte le sorprese, tra cui il primo episodio sequel e un episodio della durata di un film.

A cura di Andrea Parrella

Black Mirror è tornato su Netflix con la settima stagione. Dal 10 aprile è disponibile un nuovo capitolo di uno dei prodotti più acclamati degli ultimi anni, che ha certamente lasciato il segno su questo genere. Il creatore di Black Mirror, Charlie Brooker aveva promesso un ritorno all’essenza più autentica della serie: “Sono tutte storie di fantascienza, ma accadono anche cose decisamente horror, anche se in un modo smaccato da film dell’orrore“. Brooker ha definito il contenuto degli episodi "molto disturbante", premettendo che per la prima volta nella storia della serie ci sarà un episodio sequel di una delle storie trattate nelle scorse stagioni.

Di cosa parlano gli episodi di Black Mirror 7

Sei in tutto gli episodi della nuova stagione di Black Mirror. Il primo, dal titolo Gente Comune, racconta la storia di un marito devoto a una maestra in fin di vita, che decide di integrarla in un sistema super tecnologico per farla sopravvivere. Il prezzo per raggiungere questo scopo è, però, molto elevato. Nel secondo episodio, Bestia nera, una giovane donna è turbata quando una sua vecchia conoscenza arriva nell'azienda dove lavora, soprattutto per via di una capacità che solo lei è in grado di riconoscere. L'episodio 3 si intitola Hotel Reverie e racconta del remake high-tech di un film cult che spedisce la protagonista in un'altra dimensione, dove deve seguire il copione per riuscire a tornare a casa. Come un giocatore è il titolo del quarto episodio, ambientato a Londra in un futuro non lontano, con un uomo eccentrico sospettato di omicidio che si ritrova collegato a uno strano videogioco degli anni '90 che nasconde una società di forme di vita digitali. Nell'episodio 5, Eulogy, un uomo solo scopre un sistema innovativo che permette agli utenti di entrare in vecchie foto, un processo che suscita forti emozioni. L'ultimo episodio, US Callister: Infinity, ha la durata di 1 ora 30 minuti e racconta la storia di Nanette Cole e dell'equipaggio della USS Callister che si ritrovano bloccati in un vasto universo virtuale dove lottano per la sopravvivenza contro trenta milioni di giocatori.

Il cast della nuova stagione di Black Mirror

Sei in tutto gli episodi di questa nuova stagione di Black Mirror, due di questi avranno una durata dagli 80 ai 90 minuti. Questa nuova stagione vanterà molti nomi di spicco nel cast, dal candidato all’Oscar Paul Giamatti, all’ex Doctor Who Peter Capaldi, Emma Corrin, Awkwafina, Issa Rae, Chris O’Dowd, Tracee Ellis Ross e Rashida Jones.

Le novità e i ritorni della nuova stagione di Black Mirror

Per la prima volta nella storia della serie, Black Mirror avrà un sequel di uno dei suoi episodi più iconici. Molti hanno notato il ritorno di Cristin Milioti e dell’equipaggio di un’astronave, riferita chiaramente all’episodio d’apertura della quarta stagione che omaggiava Star Trek. La settima stagione vedrà anche il ritorno di altri volti già conosciuti dai fan della serie, come Will Poulter e Asim Chaudhry, che riprenderanno i personaggi di Colin Ritman e Mohan Thakur, i due impiegati della Tuckersoft, la compagnia di software al centro dello speciale interattivo del 2018 Bandersnatch.