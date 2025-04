Manuale per signorine su Netflix: cast, trama ed episodi della serie in streaming che ci ricorda Bridgerton

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Dal 28 marzo è disponibile su Netflix la serie spagnola Manuale per signorine per bene. Gli episodi sono 8 in totale e la storia, ambientata a Madrid alla fine dell'Ottocento, racconta della dama di compagnia Elena Bianda, la più richiesta della città. La donna è incaricata di trovare marito a tre giovani sorelle, tutte figlie del vedovo Don Pedro, ma la situazione si complica quando entrano in gioco i suoi sentimenti e nuovi cavalieri. Per i costumi, lo stile e gli intrighi d'amore, la serie ricorda Bridgerton, anche se ambientata in un paese diverso. Il titolo è infatti consigliato a tutti coloro che apprezzano il genere.

La trama di Manuale per signorine: di cosa parla

Manuale per signorine, disponibile su Netflix dallo scorso 28 marzo, è ambientata a Madrid nel 1880. Racconta la storia di Elena Bianca, dama di compagnia più richiesta della città che, nonostante la sua giovane età, ha aiutato più di venti ragazze a trovare i rispettivi fidanzati. Il segreto del suo successo? L'equilibrio che riesce a creare tra le famiglie e le giovani donne. La situazione per lei si complica però quando diventa responsabile di trovare marito a tre sorelle, Cristina, Sara e Carlotta, rispettivamente di 20, 18 e 13 anni, figlie del vedovo Don Pedro. La prima vuole sposarsi, mentre le altre due dedicarsi a attività diverse dalla vita coniugale. Cercando di portare a termine il suo compito, Elena finisce per innamorarsi di Santiago Torres, figlioccio di Don Pedro, innamorato a sua volta di una delle sorelle. A complicare il tutto ancora di più l'arrivo del marchese Gabriel de Bayona Silva.

Il cast della nuova serie in streaming su Netflix

La protagonista, la dama di compagnia Elena Bianda, è interpretata da Nadia de Santiago. L'attrice è stata nominata al Premio Goya come miglior attrice ed è stata coprotagonista della serie Netflix Le Ragazze del Centralino. Nel cast, a interpretare le tre sorelle Cristina, Sara e Carlotta, sono rispettivamente Isa Montalban, Zoe Bonafonte e Iratxe Emparan. Di seguito il cast completo di Manuale per signorine:

Nadia de Santiago interpreta Elena Bianda

Álvaro Mel interpreta Santiago

Isa Montalbán interpreta Cristina

Zoe Bonafonte interpreta Sara

Iratxe Emparán interpreta Carlota

Tristán Ulloa interpreta Pedro Mencía

Carloto Cotta interpreta Gabriel de Bayona Silva

Quante puntate sono e quanto durano gli episodi

Gli episodi della serie Netflix Manuale per signorine sono otto in totale e sono disponibili sulla piattaforma streaming Netflix dal 28 marzo. Visto il titolo della serie, ogni episodio è impostato come una ‘lezione': il primo ad esempio di chiama "Lezione 1: proibito innamorarsi".