Manuale per signorine 2 si farà: le anticipazioni e quando esce in streaming su Netflix La seconda stagione di Manuale per signorine è stata confermata da Netflix lo scorso gennaio, quando è stato annunciato l'inizio delle riprese. Le avventure romantiche di Elena Brianda continueranno a tener compagnia al pubblico, anche se non è ancora certa una data d'uscita.

A cura di Sara Leombruno

La seconda stagione di Manuale per signorine è stata confermata da Netflix. L'inizio delle riprese è stato annunciato il 26 gennaio e, presumibilmente, dunque, la serie sulle avventure romantiche di Elena Brianda continuerà a tenere compagnia agli abbonati della piattaforma. In attesa di scoprire le new entries nel cast, ci saranno ancora Nadia de Santiago e Álvaro Mel (che interpretano i personaggi di Elena e Santiago Torres). Non ci sono ancora informazioni certe sulla data d'uscita, ma si può ipotizzare che possa collocarsi tra fine 2025 e inizio 2026.

Quando escono le nuove puntate di Manuale per signorine 2

Il 26 gennaio 2024, Netflix ha ufficializzato l'inizio delle riprese della seconda stagione di Manuale per signorine 2. In attesa di scoprire la data di uscita ufficiale della seconda stagione, che ancora non è stata confermata, si può ipotizzare che la sua messa in onda potrebbe avvenire tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.

Le anticipazioni della seconda stagione di Manuale per signorine

Non essendosi ancora concluse le riprese, quelle attorno alla trama della seconda stagione possono essere solo supposizioni. Presumibilmente, però, la storia continuerà a parlare delle romantiche vicende di Elena Bianda, che scuoteranno l’alta società madrilena. Non ci resta che attendere per scoprire i nuovi intrighi e scandali che potrebbero mettere a repentaglio la sua carriera.