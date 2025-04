video suggerito

Pulse 2, cosa sappiamo sulla seconda stagione della serie in streaming su Netflix Pulse, disponibile dal 3 aprile 2025, è la nuova serie medical drama di Netflix. In attesa di scoprire se sarà rinnovata per una seconda stagione, sono tanti gli spettatori che hanno trovato somiglianze con Grey's Anatomy.

Pulse è la nuova serie tv targata Netflix, disponibile sulla piattaforma streaming dal 3 aprile 2025. Il medical drama firmato da Zoe Robyn racconta in dieci episodi la storia della dottoressa specializzanda Danny Simms (Willa Fitzgerlad), del suo supervisore Xander Philipps (Colin Woodell) e del resto dell'equipe medica. Tanti gli spettatori che hanno visto nella storia, sviluppata in dieci episodi, forti similitudini con Grey's Anatomy. Il finale di stagione lascia aperta l'ipotesi di un secondo capitolo.

Pulse 2 si farà?

Mentre un uragano si avvicina a Miami, la dottoressa specializzanda Danny Simms riceve una promozione per via della sospensione del suo supervisore, il dottore Xander Philipps. Nel frattempo, l'ospedale entra in lockdown a causa della tempesta e l'arrivo di un'ondata di pazienti. I protagonisti devono trovare un modo per lavorare insieme, cercando di gestire le conseguenze della loro relazione d'amore. Ad appassionare gli spettatori, anche le sfide professionali e private del resto dell'equipe medica. Al momento, non è ancora stata annunciata la seconda stagione della serie, ma non si esclude un rinnovo.

Willa Fitzgerald

Le anticipazioni: di cosa potrebbe parlare la seconda stagione

Attenzione spoiler. La seconda stagione potrebbe ripartire dalla situazione di Danny, che alla fine del primo capitolo del medical drama non viene scelta come primario per l'anno successivo. Oltre a questo, si potrebbero aprire nuove strade che indagano la relazione sentimentale tra lei e il collega Xander, a cui ha confessato il suo amore.

Quali sono le differenze con Grey's Anatomy

"Hai guardato troppo Grey's Anatomy da piccola?" È la domanda di Danny a una nuova collega dell'ospedale. Non è un mistero che tra The Pulse e il capolavoro di Shonda Rhimes ci sia più di un punto di contatto, a partire dalla dinamica amorosa tra Danny e Xander che ricorda quella tra Meredith e Derek.

Danny e Xander

In una lunga intervista rilasciata a Variety, la showrunner Zoe Robyn ha raccontato l'idea dietro lo show:

Onestamente non avevo mai pensato di scrivere una serie medica. Volevo davvero raccontare la storia tra Danny e Phillips – due persone in una relazione con una dinamica di potere – e l'idea è nata da una situazione personale in cui mi trovavo in quel momento, molto simile a quella in cui si trova Danny. Stavo usando il suo personaggio per esplorare i miei sentimenti – le mie paure, ansie e frustrazioni – riguardo alla situazione. Ho avuto la sensazione che si trattasse di una dinamica relazionale che non avevo ancora visto.