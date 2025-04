video suggerito

Costanza 2 si farà? Cosa sappiamo sulla seconda stagione della fiction di Rai 1 Costanza 2 si farà? Questa la domanda che si pongono i fan della serie ispirata ai romanzi di Alessia Gazzola con protagonista la paleopatologa Costanza Macallè. Al momento non c'è nulla di certo, ma guardando alla produzione letteraria e agli ascolti tv di questa prima stagione, i margini per un secondo capitolo ci sarebbero tutti.

A cura di Ilaria Costabile

Domenica 13 aprile si conclude la prima stagione di Costanza, la serie di Rai1 con protagonisti Miriam Dalmazio e Marco Rossetti, che ruota attorno alla figura della paleopatologa Costanza Macallè. Le quattro prime serate finora in onda sono state ispirate al libro Questione di Costanza, scritto da Alessia Gazzola, autrice anche dei successivi due capitoli della trilogia dai quali potrebbero prendere spunto le ipotetiche nuove stagioni.

Costanza 2 si farà? Cosa si sa al momento

Al momento non ci sono conferme di una possibile seconda stagione, sebbene il riscontro da parte del pubblico sia stato tutt'altro che tiepido. La fiction, infatti, ha registrato ascolti più che soddisfacenti, toccando la soglia dei 4 milioni di telespettatori e, quindi, garantendo un seguito per l'intera durata degli episodi e portando alla vittoria della fiction in termini di ascolti tv. Per avere un responso più certo, non resta che attendere le valutazioni di Rai e Banijay che hanno lavorato alla produzione della serie.

Le anticipazioni, di cosa potrebbe parlare la seconda stagione

Se si considera la fiction come la trasposizione letteraria dei romanzi scritti da Alessia Gazzola, di materiale narrativo per costruire una seconda stagione, ce ne sarebbe. Il secondo libro della trilogia incentrata sul personaggio di Costanza Macallè, infatti, dal titolo "Costanza e buoni propositi" edito da Longanesi nel 2020, può sciogliere una serie di nodi già presenti nel primo libro. Infatti, nella trama del secondo volume nato dalla penna della scrittrice siciliana trapiantata a Verona, Costanza è alle prese con la sua nuova vita che, però, potrebbe essere sul punto di cambiare nuovamente, dopo tanta fatica. Desidera ancora fare il medico, l'incontro con Marco le ha lasciato non pochi dubbi, sebbene non sul rapporto con la piccola Flora; ma lui è ancora intento a mettersi la fede al dito. La novella paleopatologa dovrà, quindi, capire quali decisioni prendere, provando ad ascoltare talvolta il cuore e altre la mente, ma intanto a Milano è stato ritrovato un sito archeologico che porterà alla luce un misterioso passato relativo alla città in epoca medievale.