Le destinazioni costiere più eleganti d’Europa del 2026: l’Italia domina la classifica, Capri sul podio

Konavle-Cavtat (Croazia), Cassis (Francia), Capri: è il podio della classifica delle destinazioni costiere più eleganti d’Europa di European Best Destinations.

Capri

L'Europa pullula di paesaggi costieri da sogno, amatissimi dai viaggiatori in cerca di relax proprio perché perfetti per una pausa rilassante degna di questo nome. Piccoli villaggi di pescatori, borghi dove il tempo si è fermato, spiagge di incontaminata bellezza, località trendy dove aggiungere anche un pizzico di vita mondana: ce n'è per tutti i gusti e tutte le tasche. Quando si sceglie la destinazione di un viaggio, anche l'occhio vuole la sua parte: i panorami e i paesaggi da ammirare hanno la loro rilevanza, nella scelta. Perché quando si scappa dalla routine e dalla frenetica vita di città, godersi certi scorci è un piacere che non ha prezzo. E poi, ovviamente, è importante nell'ottica di una foto instagrammabile e acchiappalike da condividere sui social!

Ecco perché gli esperti di European Best Destinations hanno esaminato oltre 200 destinazioni sulla base di una serie di criteri qualitativi ed esperienziali, per stilare una classifica: le destinazioni costiere più eleganti d'Europa del 2026. Le loro valutazioni sono state abbinate alle impressioni dei viaggiatori, pesando il 50% ciascuna nel punteggio finale, così da arrivare a una rosa di 15 località. Tre, i criteri chiave degli esperti: architettura e patrimonio (quindi l'eleganza degli edifici, il valore storico, la conservazione dell'identità locale), stile di vita e raffinatezza (ossia la qualità dell'ospitalità, la gastronomia del posto, l'atmosfera generale) e infine bellezza costiera (cioè il fascino estetico generale dato da spiagge, coste, porti, natura). I viaggiatori provenienti da 134 Paesi hanno indicato le loro destinazioni preferite valutando invece la popolarità, il fascino, il richiamo emotivo, la predisposizione a tornarci.

Portofino

Si è aggiudicata il primo posto e quindi il titolo di destinazione costiera più elegante d'Europa di quest'anno la croata Cavtat-Konavle. Merito del suo patrimonio artistico, delle spiagge tranquille, del suo fascino raffinato dove non c'è ostentazione di lusso estremo. Secondo posto per Cassis in Francia, che ha chiuso con un punteggio finale di 18,6/20. Terzo posto per Capri, che va a rappresentare l'Italia sul podio della classifica. È definita dagli esperti: "Un'icona dell'eleganza mediterranea, quest'isola ha sedotto il mondo con le sue scogliere, i suoi giardini e le sue acque cristalline. Il suo fascino non risiede solo nei suoi paesaggi mozzafiato, ma anche nel suo stile di vita raffinato. Capri non è sinonimo di lusso moderno, ma di un senso di stile e bellezza senza tempo". Ovviamente, dire Capri significa dire faraglioni: sono ciò che rendono questo paesaggio inconfondibile, riconoscibile a prima vista. I tre spettacolari scogli che emergono dal mare sono il simbolo dell'isola, famosa anche per la sua Grotta Azzurra, una cavità marina dove l'acqua è di un incredibile colore blu brillante, dovuto al modo in cui la luce del sole entra attraverso un'apertura sommersa, creando quindi questo gioco luminoso quasi magico e irreale. Fare un'escursioni in barca qui, è una tappa quasi obbligata per chi visita l'isola!

Cavtat–Konavle

Delle 15 posizioni, ben 5 sono occupate da località italiane. Scorrendo la classifica si incontrano Lerici al quinto posto, Santa Margherita Ligure al nono, Portofino all'undicesimo e Camogli al tredicesimo. Bene anche per la Francia, che però si ferma a quattro: oltre Cassis figurano Saint Tropez, Saint Jean Cap Ferrat, Dinard. Solo due presenza per la Grecia, con Patmos e Idra. Il Paese, però, si è aggiudicato il secondo posto nella classifica di World's 50 Best Beaches grazie a Fteri Beach. Doppietta anche per la Spagna con Llafranc e Cadaques. Infine per il Regno Unito l'ha spuntata Newquay.

Camogli

La classifica delle più eleganti destinazioni costiere europee