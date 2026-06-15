Le compagnie aeree migliori al mondo del 2026: quali sono le europee premiate

L’Airline Passenger Experience Association ha rivelato i nomi delle compagnie aeree migliori del 2026: ecco la lista completa.

L'aereo è il mezzo di trasporto più amato e utilizzato da coloro che viaggiano in giro per il mondo per piacere o per lavoro, il motivo? Permette di raggiungere luoghi molto lontani in poche ore. Non sorprende, dunque, che esistano centinaia di diverse compagnie aree che fanno a gara per aggiudicarsi il titolo di migliori dell'anno. A stilare una vera e propria classifica in base ai servizi offerti è stata l'Airline Passenger Experience Association, che durante gli FTE & APEX Awards di Dublino ha rivelato quali sono le aziende leader del settore del 2026.

La compagnia col Miglior servizio a bordo è Koran Air

Gli APEX Best Awards vengono assegnati ogni anno in base ai giudizi lasciati in forma anonima dai passeggeri sull'applicazione di organizzazione di viaggi TripIt di Concur. In questo 2026 la compagnia aerea che ha ricevuto il premio più ambito, quello del Miglior servizio di bordo, è stata Koran Air, distintasi per l’attenzione ai dettagli, la cortesia e la capacità di anticipare ogni esigenza del passeggero. Il riconoscimento per il Miglior intrattenimento a bordo è andato a Emirates grazie al suo sistema Ice, ovvero una piattaforma che offre una miriade di canali con film, serie tv, musica e sport, mentre a essersi aggiudicato la Migliore ristorazione è stata Qatar Airways, famosa per i suoi menù d'alta qualità. A chiudere la lista, il premio Miglior comfort delle poltrone andato ad Eva Air e quello per il Miglior Wi-Fi ricevuto da Delta Air Lines.

Le compagnie europee premiate

I riconoscimenti assegnati dall'Airline Passenger Experience Association hanno anche indicato quali sono le compagnie aeree migliori dell'anno di ogni continente. In America del Nord ha trionfato la Delta Air Lines, mentre nel Centro e Sud America la Aeromexico. In Medio Oriente Emirates si è riconfermata leader del settore, mentre in Asia Centrale il premio è andato ad Air Astana. La Singapore Airlines si è distinta per qualità in Asia Orientale, mentre la Air New Zealand nel Pacifico del Sud. In Europa ha trionfato la britannica Virgin Atlantic Airways, il Miglior servizio a bordo è andato allaKLM Royal Dutch Airlines, il Miglior intrattenimento e miglior cibo alla Turkish Airlines e il ‎Miglior comfort delle poltrone alla Finnair. A chiudere la lista c'è la airBaltic, premiata per il Miglior Wi-Fi.