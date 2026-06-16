La montagna dei 7 colori è tra i luoghi più fotografati al mondo: dove si trova e come raggiungerla

Siete alla ricerca di un paesaggio davvero unico e suggestivo? Per voi è arrivato il momento di visitare la montagna dei 7 colori: ecco dove si trova e come raggiungerla.

Siete alla ricerca di bellezze naturali davvero uniche nel loro genere? Per voi è arrivato il momento di organizzare una vacanza in Perù, dove potrete ammirare da vicino le iconiche montagne dei sette colori. Il nome non è stato scelto a caso: si tratta, infatti, di un paesaggio davvero suggestivo grazie alle cime a righe irregolari e multicolor, perfette per dare vita a uno scatto "a prova di like". Le cosiddette montagne arcobaleno si trovano a Vinicunca, nelle Ande peruviane, e sono alte oltre 5.200 metri di altitudine: per quale motivo le vette vengono illuminate da queste tinte accese in modo naturale?

Perché le montagne peruviane sono arcobaleno

Le montagne arcobaleno di Vinicunca si trovano in Perù, nel territorio di Cuzco, e sono da sempre tra i luoghi più fotografati al mondo. Il motivo è molto semplice: con le loro vette multicolor sono il simbolo della ricchezza naturale del paese. Vantano un'altitudine di oltre 5.000 metri e fanno parte di una catena montuosa molto estesa, a cui appartengono anche altre formazioni colorate (ma meno conosciute) come Palccoyo. Per quale motivo le cime sono multicolor? Si tratta di un fenomeno geologico unico: nel corso di milioni di anni, i movimenti tettonici hanno sollevato strati di sedimenti vulcanici, marini e lacustri, il risultato? Le montagne sono state ricoperte da depositi di minerali variopinti che "si trasformano" in base alle condizioni atmosferiche, dalla luce del sole all'umidità.

Le montagne arcobaleno del Perù

Come raggiungere le montagne multicolor

I vari colori delle montagne arcobaleno derivano da precisi depositi minerali: il rosso dall'ossido di ferro, il giallo dalla limonite, il verde dai cloriti e ferro magnesico, il blu e il viola dal manganese e dal rame. Il risultato è letteralmente un'opera d'arte naturale capace di lasciare chiunque senza parole. Per raggiungere questa meraviglia bisogna partire dalla città di Cuzco per raggiungere il villaggio di Pitumarca o Cusipata, dove si trovano i punti di partenza per i trekking organizzati. I percorsi durano circa 3 ore, passano attraverso la Valle del Sud e alcune strade tortuose delle Ande ma, in compenso, regalano una vista indimenticabile. L'ideale è organizzare il tour tra aprile e ottobre, ovvero durante la stagione secca peruviana, e in tutti i casi sarebbe bene prepararsi ad affrontare l'altitudine elevata. In quanti sceglieranno il Perù come meta delle loro prossime vacanze?