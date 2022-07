La crociera più economica al mondo? 90 euro a notte all inclusive per girare le isole greche Una mini crociera tra le isole greche e la riviera turca in estate a meno di 300 euro per tre notti all inclusive non è un sogno ma la realtà della MS Olimpia di Celestyal Cruise.

A cura di Clara Salzano

La crociera tra Grecia e Turchia MS Olympia di Celestyal

Mentre i costi di case e alberghi nelle mete più gettonate del Mediterraneo continuano a salire vertiginosamente, c'è una compagnia di navi da crociere che ha mantenuto i prezzi bassi se non ribassati. Si tratta della Celestyal Cruise che offre l'opportunità di una mini crociera tra le isole greche e la riviera turca ad un prezzo davvero vantaggioso: 277 euro per tre notti, circa 90 euro a notte a persona per una vacanza all inclusive. Probabilmente è la crociera più economica al mondo.

Una baia delle isole greche

La nave da crociera è la MS Olympia di Celestyal Cruise e parte da Atene, per proseguire verso Mykonos, una delle perle delle Cicladi con i suoi mulini, i vicoli di pietra e le case bianche. Il viaggio poi continua verso Kusadasi, sulla costa turca dove si ha la possibilità di visitare la vicina città di Efeso, sede di una delle meraviglie del mondo. Poi si va alla volta di Patmos, isola greca ancora preservata dal turismo di massa probabilmente perché non c'è l'aeroporto e da Atene ci vogliono otto ore di traghetto. La nave prosegue verso Creta e infine si passa per Santorini, prima di rientrare ad Atene.

Alcune rovine greche lungo il tragitto

La convenienza della crociera MS Olimpia non sta solo nel giro tra isole e riviera greca che permette di vivere (bisogna considerare che il costo medio di una notte a Mykonos e Santorini si aggira intorno ai 200 euro) ma nel fatto che la tariffa è All Inclusive. Il costo di 90 euro a notte per tre notti comprende l'alloggio a bordo in una camera doppia con letti singoli o con letti a castello, i pasti a bordo e una scelta di bevande alcoliche e analcoliche (bevande classiche all-inclusive), due escursioni, l'intrattenimento a bordo e tutti i costi portuali e di servizio. C'è tempo fino all'11 luglio per prenotare l'offerta.