La colazione da sogno di Luisa Ranieri e Luca Zingaretti: quanto costa l’esperienza a Napoli

A cura di Valeria Paglionico

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti sono tra le coppie più amate e longeve del mondo dello spettacolo e non sorprende che a ogni apparizione pubblica fianco a fianco riescano sempre ad attirare tutti i riflettori. Oltre ad avere la comune passione per la recitazione, condividono anche l'amore per i viaggi e di tanto in tanto si concedono vacanze da sogno e weekend all'insegna del relax. Se durante i ponti di primavera erano volati a Tokyo, realizzando così il loro sogno di fare visita al Giappone, nelle ultime ore l'attrice ha voluto far provare al marito un'esperienza da sogno "Made in Naples": ecco di cosa si tratta.

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti si godono il relax a Napoli

In pausa dal set, dai red carpet e dagli impegni professionali, Luisa Ranieri e Luca Zingaretti hanno deciso di concedersi un'esperienza di coppia da sogno. Al motto di "E…..vabbè, niente", si sono lasciati immortalare con una tazzina di caffè tra le mani mentre fanno colazione su una meravigliosa tavola imbandita. A farla da padrone è lo splendido panorama alle loro spalle: sullo sfondo dello scatto c'è una enorme vetrata con vista che dà sul golfo di Napoli, col mare in primo piano e l'isola di Capri in penombra. Tutti i cittadini partenopei avranno sicuramente riconosciuto la location fin dal primo sguardo: si tratta dell'Hotel Royal Continental, uno degli alberghi più rinomati del lungomare Caracciolo.

Hotel Royal Continental

Quanto costa la colazione con vista Capri

A dispetto di quanto si potrebbe pensare, i due attori non stavano soggiornando in una delle camere dell'albergo, hanno provato una delle experience più esclusive proposte dalla struttura: la colazione in terrazza, prenotabile online anche da parte degli "esterni".

La Colazione Pulcinella

Si chiama Colazione Pulcinella e prevede un buffet ricchissimo fatto di brioche, cornetti, mini muffin, torte al cacao, yogurt e marmellate di ogni tipo. Non mancano le pietanze salate, dal bacon croccante alle salsicce tagliate, fino ad arrivare al pane tostato e alle patate al forno. Quanto costa questa colazione con vista? Sul sito ufficiale dell'hotel viene offerta al prezzo di 25 euro a persona.