La classifica delle case vacanze più popolari su TikTok Siete alla ricerca di una vacanza davvero Instagrammabile? Ecco la classifica delle case vacanze più popolari su TikTok.

A cura di Valeria Paglionico

In viaggio, si sa, siamo tutti alla ricerca di avventure e di esperienze uniche ma solo da qualche anno a questa parte spopola la mania di documentare ogni dettaglio della vacanza sui social, l'obiettivo? Riuscire a diventare virali grazie a un unico scatto Instagrammabile. È proprio per andare incontro alle esigenze dei turisti interessati che Airbnb ha rivelato quali sono le case vacanze in giro per il mondo che hanno fatto impazzire gli utenti di TikTok: ecco la classifica stilata in base ai like ricevuti nel 2024 dagli immobili in affitto sulla piattaforma.

Dove si trova la casa vacanze che ha ricevuto più like su TikTok

Qual è la casa vacanze più popolare su TikTok? Si trova in Canada, per la precisione ad Highland Farm ed è una casa sull'albero in stile iper moderno. Costruita nel centro di una fattoria delle Highlands, è immersa nella foresta e permette di vivere una vacanza davvero a contatto con la natura incontaminata. Quanti like ha ricevuto sui social? Oltre 1,1 milione (e oltre 23mila condivisioni).

Casa sull'albero ad Highland Farm

Al secondo posto si è classificata la Casa en Merida Centro, Messico, con oltre 906mila like su TikTok: è una villetta coloratissima con giardino e piscina privata, l'ideale per una fuga fuori dal tempo.

Casa en Merida Centro

A chiudere la top 3, invece, è una villetta a Beaumont, Texas. Estesa su 650 mq, conta 6 camere da letto, una sala cinema, un campo da basket, enormi giardini e una piscina con tanto di fiume. L'unico piccolo "inconveniente"? Non è propriamente economica.

villetta a Beaumont

Dalla casa sull'albero al container sulla cascata

A seguire nella lista delle case vacanze più popolari su TikTok ci sono Liviana House a Skopelos, Grecia, The Owl's Nest nel Regno Unito, un'abitazione fatta di legno immersa nei boschi, e Oregon Treehouse Getaway a Dallas, nell'Oregon, una casa sull'albero che ha addirittura un tronco al centro del salotto.

The Owl'n Nest

Si continua con The Ellwood Box Hop, una cabina container costruita sulla cascata di Rockbridge, nell'Ohio, e si chiude la classifica con Beautiful Cabin, una baita a San Julian sitiata in cima a una laguna e circondata dal verde. Insomma, a quanto pare c'è davvero l'imbarazzo della scelta se si va alla ricerca di una vacanza super social: in quanti si lasceranno ispirare da questa classifica?

Oregon Treehouse Getaway