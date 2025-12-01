La classifica dei panettoni più costosi di Natale 2025: ce n’è uno da 600 euro

Marchesi

Il dolce tipico del Natale è il panettone. Sulle tavole degli italiani, da nord a sud, non può mancare questa creazione, un lievitato amatissimo che ha alle spalle una lunga storia e una lunga tradizione. Dalle versioni classiche, quelle intramontabili, a quelle più innovative che si sono aggiunte nel tempo, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Si va incontro ai gusti di tutti i palati, da quelli più raffinati a quelli che amano gustare cose nuove, da chi è legato ai sapori semplici a chi invece ama gli abbinamenti più insoliti. Ovviamente i grandi chef di anno in anno si cimentano con questa preparazione il cui costo può lievitare anche parecchio, a seconda degli ingredienti, della lavorazione, della firma che c'è sulla confezione. Consultando i siti dei nomi più in vista, dall'alta pasticceria di Iginio Massari passando per gli chef stellati, ecco quali sono i prodotti più costosi (e golosi) quest'anno, ordinati da Fanpage.it dal più costoso al meno costoso.

Il panettone decorato a mano di Marchesi

Il panettone di Marchesi non è un dolce, è un gioiello vero e proprio: e come ogni gioiello che si rispetti ha un costo elevato, parliamo di un numero con tre cifre! A realizzarlo è comunque una delle pasticcerie più famose e rinomate di Milano, una storia di successo cominciata addirittura nel 1824. Nel tempo alla storica sedxe situata in via Santa Maria alla Porta si sono aggiunte quelle di via Monte Napoleone e di Galleria Vittorio Emanuele II (a Milano) più quella londinese. Il panettone è un prodotto irrinunciabile e ne esistono tantissime versioni, da quelle più tradizionali a quelle più elaborate. Si va dal panettone classico da 50 euro a quelli più ricchi: 65 euro per le versioni al cioccolato, al pistacchio e così via. Ci sono poi le eleganti confezioni regalo da 210 euro, prezzo che sale addirittura a 875 euro per la confezione in velluto. Marchesi è famosa per i suoi panettoni decorati a mano: con paesaggio innevato, con omino pan di zenzero, con abete, con slitta. Tutte le varianti costano 600 euro e hanno gli stessi ingredienti classici: è un lievitato della tradizione con uvetta, frutta candita, vaniglia amalgamati in un impasto a lievitazione lenta.

Panettone decorato a mano Marchesi

Il panettone milanese diventa siciliano con Dolce&Gabbana

Dolce&Gabbana ha scelto Fiasconaro per la sua collaborazione gastronomica natalizia: ecco quindi che il tipico panettone milanese viene rivisitato con gli aromi della Sicilia, dando vita a un prodotto che dimostra tutta la creatività della produzione artigianale Made in Italy. Il panettone è contenuto in una scatola di latta con dettagli oro e in altorilievo, ideate anche queste da artigiani siciliani: disegni e colori fanno riferimento ai paesaggi dell'isola, ai pupi tradizionali. Insomma, è un vero e proprio oggetto da collezione. Il panettone tradizionale con vino perpetuo Vecchio Samperi costa 95 euro.

Panettone Dolce&Gabbana

Il panettone d'oro di Sal De Riso

Si chiama Oro Puro la creazione natalizia per eccellenza di Sal De Riso. C'è solo l'imbarazzo della scelta, nella produzione a tema di questo periodo: Il Classico, Intenso Fondente, Zuppa Inglese, Dubai Chocolate. Insomma, si spazia dalla tradizione alle ricette più complesse e gustose, per i palati più esigenti. Orio Puro costa 175 euro: è farcito con cioccolato fondentee ricoperto di foglia d’oro. Preziosa anche la confezione esterna, uno scrigno gold.

Oro Puro di Sal De Riso

Il panettone tradizionale di Massimo Bottura

Massimo Bottura è Chef Patron dell'Osteria Francescana, da poco eletta Miglior Ristorante nella categoria Grandi Ristoranti della guida 50 Top Italy 2026. Lo chef per il Natale 2025 ha pensato a tre versioni del panettone: quello classico, quello vegano, quello alla fragola e cioccolato, abbinamento di sicuro successo. Per il prodotto tradizionale gli ingredienti sono quelli della ricetta originale quindi: uvetta, scorza d'arancia candita, note di vaniglia naturale del Madagascar. Il risultato è un panettone leggero, morbido e profumato, che racchiude pienamente lo spirito delle feste all'italiana. Costa 85 euro (1 Kg).

Il panettone di Massimo Bottura

Il panettone di Horto in edizione limitata

Horto (Stella Michelin 2026) per dimostrare la cura e l'attenzione nei confronti dei propri clienti ha deciso di coccolarli con un panettone in edizione limitata, disponibile solo in 350 pezzi e da acquistare presso il ristorante di via S.Protaso 5 (Milano). L'alta pasticceria si unisce all'artigianato, grazie alla collaborazione con una piccola Maison che lavora i tessuti che ha realizzato la confezione esterna, una borsa ricamata a mano. Costa 80 euro.

Il panettone di Horto

La Delizia al pistacchio di Cracco

Non lo si può certo definire un panettone tradizionale, ma gli ingredienti farebbero gola a chiunque. Cracco ha ben pensato di abbinare due gusti amatissimi: ha quindi combinato la crema spalmabile al pistacchio e il caramello salato per dare vita a un dolce profumatissimo e goloso. La sua Delizia costa 65 euro ed esiste anche, allo stesso prezzo, la versione per gli amanti del cioccolato, con crema Spalmabile Nocciola al Cacao.

Delizia al Pistacchio di Carlo Cracco

L'omaggio di Aimo e Nadia alla tradizione milanese

Squadra che vince non si cambia e anche per Natale 2025 torna la collaborazione tra Etro e il ristorante stellato Il Luogo Aimo e Nadia. La partnership è nata nel 2023 ed è stata nuovamente rinnovata, visto il successo delle precedenti edizioni. Quest'anno in vendita ci sono il Panettone classico e il Pandoro, che costano rispettivamente 63 euro e 60 euro sul sito ufficiale della Maison. Entrambi sono racchiusi in una scatola in metallo dorato con l'iconica stampa Paisley tipica della Casa di Moda, a sua volta inserita in una una shopping bag decorata. Cambiano i colori: blu e oro per il panettone, lilla e bordeaux per il pandoro rigorosamente a forma di stella. Il panettone è realizzato seguendo la ricetta originale, con ben 72 ore di lievitazione, frutta candita, uva sultanina. Un vero e proprio omaggio alla tradizione milanese.

Il panettone di Aimo e Nadia con Etro

Il panettone tutto rosa di Iginio Massari

Il Panettone al Cioccolato e Lampone è un'edizione limitata di Iginio Massari con lamponi canditi, cioccolato, glassa al lampone e zucchero cristallino di copertura. L'impasto al cacao è arricchito con pepite di cioccolato fondente, di cioccolato al latte e da lamponi canditi. È uno dei bestseller della produzione natalizia, ma anche uno dei più costosi. Sul sito ufficiale costa 60 euro, per la versione da 1 Kg. E non è comunque la creazione più costosa. Ci sono edizioni speciali da 1,5 Kg, 2 Kg e 3 Kg che costano rispettivamente 88 euro, 98 euro e 120 euro.

Panettone al Cioccolato e Lampone di Iginio Massari

Il Natale firmato Antonino Cannavacciuolo

Il Natale di Antonino Cannavacciuolo ha un occhio di riguardo particolare per i sapori locali. Oltre al panettone classico, infatti, ci sono quelli più elaborati. Due, in particolare, nascondono dei riferimenti alle origini dello chef. Vesuvio, per esempio, è un panettone ispirato a un altro dolce molto popolare, la Red Velvet: è arricchito con pepite di cioccolato bianco, mirtilli rossi e glassa al lampone in superficie che gli danno un colore rosso molto natalizio. Costa 51 euro. Costa 58 euro il Panettone in Limited Edition con cubetti di Melannurca Campana IGP candita, farcito con ganache al cioccolato bianco e vaniglia, glassato con cioccolato bianco e perle croccanti.

Il panettone di Antonino Cannavacciuolo

Il panettone classico di Ernst Knam

Da re del cioccolato, Ernst Knam non poteva non declinare il suo panettone natalizio in versione "cioccolatosa". Queste due limited edition sono già sold out, chissà se verranno riproposte: non risulta più acquistabile né il Knamettone ai tre cioccolati né il XMAS edition con cacao e albicocche, rispettivamente da 55 euro e 45 euro. Ovviamente, il pasticciere ha realizzato anche la versione tradizionale del popolare dolce natalizio. Il suo panettone classico costa 40 euro e rispetta la ricetta originale.

Il panettone di Ernst Knam

Il panettone napoletano di Fabio Tuccillo

Si è cimentato col panettone anche il Bakery chef Fabio Tuccillo, tra i finalisti della Coppa del Mondo del Panettone nel 2022 e di Mastro Panettone nel 2024. La novità di quest'anno è Chantilly Partenopea, un panettone 100% artigianale che mixa tradizione e creatività: è realizzato con crema chantilly, fragoline, una delicata glassa rosa shocking con topping di petali di rosa cristallizzati e zucchero perlescente. È un panettone sofficissimo con lievitazione naturale di 72 ore, impastato con prosecco rosè che dona un'ulteriore nota dolce. La produzione natalizia dello chef include anche il panettone Classico mandorlato, il Pandoro, il Panettone Pistacchiato, il Panettone Tuccimisù al caramello, il Panettone Frutti di Bosco, il Panettone ricotta e pere. Dulcis in fundo c'è lo Scugnizzo Napoletano che unisce due eccellenze italiane: l'albicocca Pellecchiella campana e la pasta di mandorla siciliana. Il prezzo è decisamente più contenuto e avvicinabile, per un prodotto artigianale dal sapore inconfondibile e unico che omaggia le eccellenze italiane: costa 35 euro.