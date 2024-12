video suggerito

Il panettone più caro d’Italia costa 900 euro ed è ricoperto d’oro: ecco dove si compra Il panettone artigianale più costoso d’Italia costa 900 euro ed è interamente ricoperto d’oro: qual è il pasticcere che l’ha realizzato e dove viene venduto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il panettone d'oro

Come ogni Natale che si rispetti, anche quest'anno non mancano le discussioni sui panettoni artigianali più costosi o bizzarri. Nemmeno un mese fa a far scatenare l'indignazione social era stato il panettone alla fragola di Iginio Massari che costa 120 euro, poi, con l'avvicinarsi delle festività, ogni pasticceria presentava la sua versione rielaborata o classica del tradizionale dolce milanese. Davide Muro, ad esempio, nella sua pasticceria di Pinerolo vende un panettone realizzato con grilli caramellati e farina di grilli. Negli ultimi anni, poi, anche le grandi Maison della moda italiana hanno firmato i loro panettoni griffati, alcuni firmati anche da grandi chef stellati. A superare tutti, mettendo un punto finale alle discussioni sui panettoni più cari a pochi giorni da Natale, ci pensa Dario Hartvig, che a Carmagnola in provincia di Torino ha prodotto un panettone da 900 euro.

Com'è il panettone da 900 euro di Dario Hartvig

In una post pubblicato su Instagram, il pasticcere Dario Hartvig ha condiviso il video di un panettone realizzato nella sua pasticceria, Pasticceria Del Borgo. Non si tratta di un panettone qualsiasi da di uno classico o al cioccolato ricoperto con foglie d'oro 23 carati con una serie di cristalli Swarovski alla base. Il panettone viene venduto a 900 euro al chilogrammo. Un altro panettone super costoso viene venduto a 300 euro al chilo ed è coperto da lamine d'argento.

Oltre al panettone di Hartvig, che è il più caro d'Italia, altre pasticcerie vendono i loro panettoni quasi a peso d'oro. Nella splendida pasticceria Marchesi 1824, in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, il pastry chef Diego Crosara realizza un panettone decorato a mano che costa 580 euro per due chili di dolce. Alternativa altrettanto golosa e costosa è panettone Barbajada, realizzato in occasione dei 200 anni della pasticceria, viene venduto a 180 euro.

Un panettone decorato a mano della pasticceria Marchesi | Foto Marchesi 1824

Foglie d'oro che ricoprono il panettone anche da Pavé, storica pasticceria milanese, che viene venduto in una elegantissima cappelliera realizzata dal brand di pelletteria The Bridge e che costa 200 euro: questa versione è una limited edition e ne sono stati realizzati solo 30 pezzi.