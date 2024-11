video suggerito

Quanto costa il panettone con farina di grillo e grilli caramellati di Davide Muro Arriva da Pinerolo il panettone con farina di grilli. Pancricri è l’invenzione del Pastry Chef Davide Muro in vendita nell’Antica Pasticceria Castino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Instagram @anticapasticceriacastino, Ph @paolomantovanfotografia

Tradizione sì, ma con un pizzico di innovazione. Per le tavole natalizie degli italiani il Pastry Chef Davide Muro ha pensato a qualcosa di davvero diverso dal solito. Nella sua personale versione del panettone ha aggiunto un ingrediente magico. La sua ricetta, infatti, comprende sì burro, farina, lievito e zucchero, ma in aggiunta c'è anche la tanto chiacchierata farina di grilli. Al dolce ha dato il nome onomatopeico Pancricri, che richiama appunto l'ingrediente principale. Al Campionato del Mondo del Panettone, Davide Muro col suo Pancricri è arrivato in finale nella sezione Innovazione.

Come nasce il Pancricri

Davide Muro è il Pastry Chef dell'Antica Pasticceria Castino, una pasticceria d'altri tempi nel centro storico di Pinerolo (Torino). Come suggerisce il cognome, negli anni Trenta è stata il regno di Giuseppe Castino, soprannominato il Michelangelo del Cioccolato. I grandi lievitati tradizionali sono un cavallo di battaglia per Davide Muro, che nel 2024 è stato premiato per la Migliore colomba salata artigianale e nel 2020 è stato finalista con il panettone Moretto al Concorso Miglior panettone al cioccolato. La novità di quest'anno, nella sua produzione natalizia, è invece il Pancricri. Questa versione figura accanto a quella del panettone classico mandorlato, di quello al cioccolato, di quello golosissimo al gusto di arachidi e caramello.

Instagram @davidemuro

L'ingrediente principale del Pancricri, invece, è la farina di grillo. È un panettone ad alta digeribilità senza burro e senza lattosio, al sapore di albicocche e cioccolato con grilli caramellati all'interno. Punta a coniugare gusto, sostenibilità e salute. Con questo prodotto innovativo la pasticceria festeggia il decimo anniversario della riapertura, avvenuta il 24 dicembre 2014. Davide Muro ha raccontato:

Con Pancricri abbiamo voluto spingere ulteriormente i nostri sforzi e le nostre ricerche nella direzione che ormai mi è cara: giocare con i sapori e le ricette della tradizione, sperimentando accostamenti insoliti, proponendo ingredienti nuovi, studiando come poter rispondere alle esigenze delle persone con stili di vita sempre in mutamento. Con Pancricri ho voluto proporre una nuova esperienza di gusto che unisce piacere e salute, facendo incontrare la golosità e la delizia del Natale, il periodo più dolce dell’anno per antonomasia, a un lifestyle di benessere, healthy.

Quanto costa Pancricri

Due sono le versioni messe in vendita, con peso e prezzo differenti. Il panettone da 200 grammi costa 11 euro mentre quello più grande da 450 grammi si può acquistare al prezzo di 25 euro.