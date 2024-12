video suggerito

Il panettone diventa di lusso: perché Case di moda e grandi chef firmano i dolci di Natale Le Maison hanno fatto incursione natalizia nel settore food realizzando panettoni racchiusi in confezioni preziose: perché l’esperienza culinaria si fa glamour? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Etro

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gli scaffali dei negozi si affollano di prodotti natalizi e leccornie varie già a novembre, quando fanno la loro comparsa dolci di ogni tipo, per stuzzicare la gola degli acquirenti e spingerli ad aprire il portafogli. Il Natale è romantico e affascinante, ma i meno sentimentali sanno che ci sono questioni di marketing strettamente commerciali che regolano questa festa: questione di soldi, insomma, di guadagno. Ma anche di prestigio. E ai più attenti non sarà sfuggito il proliferare di un prodotto in particolare: il panettone, ma non quello classico, bensì quello griffato.

Perché chef e Maison realizzano panettoni griffati

Da Dolce&Gabbana a Etro, anche quest'anno diversi brand hanno realizzato i propri panettoni natalizi. Il settore moda è sempre più interessato a quello food, ne ha intuito da tempo le potenzialità, cercando così di inserirsi. È una collaborazione che fa bene a entrambi i fronti, soprattutto in un momento in cui, essendo in crisi, il luxury ha bisogno di provare nuove strade per rendersi accattivante e attrarre anche nuovi clienti. I recenti dati dimostrano che il pubblico si sta orientando verso forme diverse di acquisto, più esperenziali e meno fisiche.

Moschino

Si spende di più per viaggi e ristoranti, che per "oggetti". In questo quadro, si capisce quindi il potenziale di un prodotto culinario tradizionale in versione brandizzata. Non è il classico panettone "da supermercato": non lo è per il costo, non lo è per l'estetica, ti fa sentire parte di qualcosa di più. Acquistarlo è un modo per salire al livello più alto: si acquisisce uno status più prestigioso, più attraente agli occhi esterni. E tutto questo, con una spesa comunque elevata, ma meno elevata rispetto a quella che servirebbe per entrare in questo modo con l'acquisto di una borsa o un paio di scarpe.

Armani/Dolci

A Natale fioccano panettoni brandizzati

A guardarli sembrano piccoli capolavori di design o gioielleria: i panettoni delle Maison del lusso sono curate in ogni dettaglio, dalla confezione esterna al prodotto interno, spesso affidato a grandi maestri della pasticceria. Etro, per esempio, ha rinnovato nuovamente la collaborazione con gli chef Fabio Pisani e Alessandro Negrini. Il panettone della Casa di moda è ottenuto da un impasto fatto con ingredienti genuini e semplici: farine 100% italiane, lievito madre, arancia candita e uva sultanina. Nella versione speciale il prodotto viene racchiuso in una preziosa ed elegante scatola di metallo sbalzata e decorata con inconfondibile stampa jacquard. Costa 60 euro.

Dolce&Gabbana

La limited edition di Moschino è realizzata con Martesana, in due versioni molto legate alla tradizione artigiana milanese. Il Collezione 0 (stesso nome della sfilata) da 59 euro è impreziosito con arance candite siciliane, cedro di Calabria, uvetta australiana e vaniglia del Madagascar. Lo scrigno di latta è stato progettato dal Direttore Creativo di Moschino, Adrian Appiolaza: cielo azzurro cosparso di nuvole, la scacchiera bianca e nera e corona di alloro. C'è poi la proposta di Armani/Dolci by Guido Gobino da 90 euro. La linea comprenda anche altre prelibatezze. La carta che avvolge le scatole regalo e le box di latta riportano motivi cari alla Maison presenti anche nelle collezioni.

Marchesi 1824

I dolci natalizi dei grandi chef

Case di moda e non solo. Anche i nomi più famosi del settore pasticceria da qualche anno puntano sempre di più sui dolci natalizi, firmando i propri panettoni gourmet. Sono anche in questo caso versioni più costose, ma realizzate con materie prime di alta qualità, proposte in confezioni curate in ogni dettaglio. Passando dunque dalle griffe alle pasticcerie spiccano le rinomate proposte firmate da Davide Oldani, da Carlo Cracco, da Iginio Massari. Quello di BreraMilano1930 è dedicato a Puccini: confezioni di latta decorate con i figurini della Turandot del costumista Umberto Brunelleschi. Marchesi 1824 ha pensato a un panettone da 2 kg decorato a mano, un'esclusiva versione impreziosita da un abete simbolico e incantevoli libri e regali: 580 euro di gusto e glamour.