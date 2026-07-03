La classifica dei migliori bar d’Europa: Moebius di Milano è sesto, unico italiano in top 10

Al primo posto spicca Atene: Linea è il migliore bar d’Europa. I bar italiani in classifica sono a Milano (ben quattro in tutto), Napoli, Roma e Firenze.

Un bar è un luogo di ritrovo, un punto di riferimento: alcuni diventano particolarmente rappresentativi di una città, perché riescono a coglierne perfettamente l'essenza, regalando un'atmosfera unica e autentica. È come se avessero un'anima tutta loro, che si sposa perfettamente con chi di sera in sera si trova al suo interno, che quindi si sente a casa, a proprio agio. La scena europea è particolarmente viva sotto questo punto di vista, con locali la cui fama è andata anche ben oltre i confini continentali. Sono quei posti che vanno visitati almeno una volta nella vita, apprezzati dai cittadini ma anche dai turisti di passaggio, nomi ricorrenti quando bisogna rispondere alla domanda "Che locali mi consigli qui?".

La classifica dei 50 migliori bar d'Europa è stata presentata durante una cerimonia ad Amsterdam il 30 giugno. Il primo posto spetta a un locale di Atene: il suo Line è un bar all'avanguardia, attento alla sostenibilità ricavato all'interno di un ex magazzino d'arte e da poco ricevuto anche il prestigioso riconoscimento a tre stelle della Pinnacle Guide. Dietro c'è il team del celebre The Clumsies, altro locale di successo della città.La cucina qui è attentissima agli sprechi: degli ingredienti si utilizza tutto e si cerca di dare una seconda vita agli avanzi. La capitale greca domina anche in seconda posizione con The Bar in Front of the Bar, nato inizialmente nel 2021 solo come pop up bar provvisorio. Anche qui c'è una stretta collaborazione con aziende agricole e produttori locali, si utilizzano ingredienti di scarto e sottoprodotti provenienti dalla lavorazione interna. Terzo posto per il Sips di Barcellona, già incoronato Miglior Bar del Mondo nel 2023: al timone ci sono dSimone Caporale e Marc Álvarez. La doppia esperienza si compone della Drinkery House più Esencia, uno spazio di 14 posti all'interno del locale dove fare degustazioni esclusive. Atene sul fronte dei bar vanta una scena particolarmente affermata ed entusiasmante: in top 20 ci sono anche Barro Negro e Babà al rum.

Ma veniamo agli italiani in lista. I due locali in top 20, dunque nella parte alta della classifica, sono entrambi locali di Milano. Uno è il Moebius, un nome di spicco ormai sul piano non solo europeo, ma internazionale: nel 2025 era l'unico italiano nella top 10 dei bar migliori del mondo. Al pubblico offre una formula a metà strada tra il cocktail bar e il bistrot. Il nome deriva dallo pseudonimo del fumettista Jean Giraud, difatti tutta l'estetica trae ispirazione dal suo surrealismo fantascientifico, reinterpretato dallo Studio Q-Bic. La sua caratteristica, che lo rende unico e affascinante al primo sguardo, è la presenza di un ulivo secolare che occupa i due piani dello spazio, posizionato in bella vista. Il locale possiede an che due sale da pranzo.

Il secondo nome milanese, al 18esimo posto, è un nome che fa parte della storia della città, simbolo dell'aperitivo per antonomasia: Camparino in Galleria. La location è impareggiabile: affacciato su Galleria Vittorio Emanuele II e con vista sul Duomo di Milano, quindi proprio nel cuore pulsante della città, dinanzi alla sua icona. Alle spalle ha una storia lunghissima, cominciata nel lontano 1867 quando Gaspare Campari, colui che ha inventato l'omonima bevanda, aprì il suo Caffè Campari. Nel 1915 suo figlio Davide Campari aprì il Camparino: una sorta di "fratello minore" del Caffè Campari, tutto arredato in stile liberty da famosi artisti e artigiani italiani tra cui Eugenio Quarti, Alessandro Mazzucotelli, Angelo d'Andrea. Dopo i raid aerei della Seconda Guerra Mondiale, che colpirono duramente il locale, subentrò nella gestione la famiglia Miani, che ne è rimasta a capo fino al 2018, operando molte trasformazioni in un'ottica più contemporanea, confermandolo tempio della mixology senza snaturarlo.

Nella parte bassa della classifica si incontrano ancora altri nomi italiani: Rita (Milano) al 49esimo, Drink Kong (Roma) 32esimo, Freni e Frizioni (Roma) 31esimo, Gucci Giardino (Firenze) al 29esimo posto, L'Antiquario (Napoli) in 28esima posizione, 1930 (Milano) al numero 22 e Locale Firenze (Firenze) al 21esimo.

La classifica dei migliori bar d'Europa